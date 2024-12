Maghreb : volonté affichée de lutte contre l’économie informelle

L’économie informelle, qui pèse lourdement sur les finances publiques et freine la croissance économique de l’Algérie, est au cœur des préoccupations des autorités. Le 10 décembre 2023, une réunion stratégique réunissant Tayeb Zitouni, ministre du Commerce, et Laâziz Faïd, ministre des Finances, a abouti à un ensemble de mesures visant à structurer ce secteur et élargir la base fiscale.

Les deux responsables ont souligné l’importance d’une transformation numérique, notamment la digitalisation des transactions, pour assurer une traçabilité accrue des flux financiers. Cette réforme, prévue pour être généralisée d’ici 2025, met l’accent sur les paiements électroniques comme levier central de régulation et d’intégration des acteurs informels dans le cadre légal.

Par ailleurs, la mobilisation des ressources fiscales passe par une coopération intersectorielle et la sensibilisation des citoyens à une culture fiscale responsable. Cette approche globale vise non seulement à réduire l’évasion fiscale, mais également à instaurer une justice économique et sociale.

Avec ces initiatives, l’Algérie entend renforcer sa résilience économique et optimiser ses recettes publiques, tout en favorisant un climat économique plus structuré et équitable.