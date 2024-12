Migrations clandestines : 100 Béninois de plus quittent l’Algérie

Photo: DR

Un nouveau chapitre s’est écrit dans l’odyssée de ces Béninois bloqués en Algérie. Dans l’après-midi de ce jeudi 5 décembre, un avion affrété a posé ses roues sur la terre béninoise, ramenant 100 compatriotes, portant ainsi à 250 le nombre total de rapatriés depuis le début de l’opération. Ces hommes et ces femmes, ayant quitté leur pays dans l’espoir d’une vie meilleure, ont été accueillis en héros à leur arrivée à l’aéroport de Cotonou.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en étroite collaboration avec les autorités béninoises et algériennes, a rendu possible ce retour tant attendu. Loin d’être un simple rapatriement, cette opération s’inscrit dans une démarche globale visant à accompagner ces migrants dans leur réinsertion. À leur arrivée, ils ont bénéficié d’une prise en charge complète : kits de survie, soins médicaux pour les plus fragiles et une écoute attentive pour les aider à surmonter les traumatismes éventuels.

Publicité

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de protection, de retour et de réintégration des migrants pour l’Afrique subsaharienne (MPRR-SSA). Un programme ambitieux qui vise à garantir que chaque migrant retrouve sa place au sein de sa communauté, avec les moyens de se reconstruire une vie. Pour rappel, un premier vol avait déjà ramené 150 Béninois sur leur terre natale le 3 décembre dernier. Ces retours successifs témoignent de la détermination des autorités à venir en aide à leurs citoyens en difficulté à l’étranger. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)