Mines au Maghreb: ce pays multiplie les projets

Lithium

Le lithium, métal alcalin aux propriétés uniques, règne aujourd’hui sur l’industrie technologique mondiale. Composant essentiel des batteries qui alimentent nos smartphones, ordinateurs portables et véhicules électriques, ce minerai constitue un maillon stratégique de la chaîne d’approvisionnement des géants de la tech. Son rôle crucial dans la transition énergétique, combiné à une demande exponentielle du secteur automobile électrique, a propulsé son cours à des niveaux historiques sur les marchés internationaux. Face à cette réalité, les pays détenteurs de gisements se positionnent comme acteurs majeurs de la révolution technologique en cours.

L’Algérie à la conquête du lithium : une stratégie nationale ambitieuse

L’Algérie intensifie ses efforts pour valoriser ses ressources minières, avec une attention particulière portée au lithium. Les premières explorations menées dans les zones de Tamanrasset et d’In Guezzam ont révélé des résultats prometteurs, fruit d’une collaboration entre experts chinois de Ganfeng Lithium et institutions nationales algériennes. Le ministre Mohamed Arkab pilote personnellement cette initiative à travers un atelier dédié, réunissant chercheurs, experts et industriels pour définir une stratégie d’exploitation optimale de cette ressource convoitée.

Une diversification minière réussie

La démarche algérienne sur le lithium complète un programme minier déjà substantiel. Le pays a concrétisé plusieurs projets d’envergure, notamment l’exploitation du feldspath à Ain Barbar et l’extraction du zinc et du plomb à Oued Amizour. Un investissement colossal de 6 milliards de dollars transforme également le site de Bled El Hadba en pôle phosphatier majeur. Cette diversification témoigne d’une volonté nationale de maximiser l’exploitation des richesses souterraines.

Des retombées économiques et stratégiques majeures

L’exploitation du lithium promet des bénéfices multidimensionnels pour l’Algérie. Au-delà des revenus directs générés par l’exportation, ce projet renforce l’autonomie énergétique du pays et stimule la création d’emplois qualifiés. La présence d’acteurs internationaux comme Ganfeng Lithium souligne l’attractivité du secteur minier algérien pour les investisseurs étrangers. Cette dynamique, soutenue par le président Abdelmadjid Tebboune, positionne l’Algérie comme fournisseur stratégique dans la chaîne de valeur mondiale des technologies vertes et numériques.