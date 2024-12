Modernisation au port de Cotonou : un appui de 20 millions € de l’Ifc

L’International Finance Corporation (IFC) a officialisé un financement de 20 millions d’euros destiné à Bénin Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL) et opérateur du terminal à conteneurs du port de Cotonou. Cette initiative s’inscrit dans un vaste projet de modernisation, porté par un plan d’investissement de 165 millions d’euros lancé par AGL.

Ce financement accompagne le renouvellement, en 2022, du contrat de concession de Bénin Terminal pour une durée de 27 ans. L’ambition est claire : doter le port d’infrastructures de pointe pour augmenter sa capacité de traitement. Parmi les réalisations prévues, on note l’agrandissement des quais, l’installation de grues modernes, et une extension de 15 hectares pour renforcer les zones de stockage. Ces aménagements devraient accroître de 33 % la capacité opérationnelle du terminal.

Selon l’IFC, cette modernisation apportera un impact significatif sur l’économie béninoise. Les retombées pourraient atteindre 873 millions USD d’ici 2035, représentant environ 1,2 % du produit intérieur brut (PIB). De plus, des milliers d’emplois indirects et induits devraient voir le jour grâce à ces améliorations.

Cette initiative s’ajoute à d’autres chantiers en cours au port de Cotonou, notamment le dragage, la création d’un terminal vraquier de 20 hectares, et l’aménagement d’une zone logistique de 40 hectares comprenant entrepôts et plateformes. Un parking tampon de 13 hectares pour les poids lourds et une zone dédiée aux forces navales sont également en développement.

Avec ces efforts conjugués, la capacité annuelle du port devrait dépasser les 20 millions de tonnes, consolidant ainsi son rôle stratégique dans la région. Déjà, les performances au troisième trimestre 2024 témoignent de cette transformation, avec une progression de 19,9 % des volumes de marchandises traitées et une hausse de 10,6 % du trafic maritime.