Pipeline Niger-Bénin : Niamey accuse le Nigéria de sabotage

Photo DR

Les relations entre le Niger et le Nigeria se sont considérablement dégradées ces derniers mois. Mercredi 18 décembre, Niamey a convoqué la représentante diplomatique nigériane pour protester contre de présumées tentatives de déstabilisation. Selon les autorités nigériennes, des éléments de l’appareil sécuritaire nigérian seraient impliqués dans des attaques visant le pipeline reliant le Niger au Bénin, notamment dans la région de Dosso. Ces actes de sabotage, orchestrés depuis le territoire nigérian, viseraient à créer le chaos et à renverser le gouvernement en place.

Ces accusations graves viennent s’ajouter aux tensions déjà existantes entre les deux pays depuis le coup d’État militaire survenu au Niger en juillet 2023. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avait alors imposé de lourdes sanctions au Niger, auxquelles le Nigeria s’était rallié. Malgré ces sanctions, des efforts de réconciliation ont été entrepris, comme en témoigne la visite du chef d’état-major des armées nigérianes à Niamey en août 2024. Cependant, les récentes accusations de Niamey semblent avoir mis un coup d’arrêt à ce processus de rapprochement.

Publicité

Au-delà des attaques contre le pipeline, le Niger exprime également ses inquiétudes concernant la présence de forces étrangères à ses frontières, notamment dans des camps situés du côté nigérian. Le gouvernement nigérien a fermement condamné ces agissements. Niamey affirme sa détermination à pourchasser et à punir les responsables de ces comportements, tout en réaffirmant son engagement en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Le Niger et le Nigéria sont confrontés à de nombreux défis communs, tels que la lutte contre les groupes armés et la gestion des flux migratoires. Cependant, les tensions actuelles risquent de compromettre la coopération régionale et de favoriser l’instabilité dans la zone.