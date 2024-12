Sénégal : des hackers piratent la Sonatel et volent plus de 90 millions FCFA

La Sonatel, acteur clé des télécommunications au Sénégal, fait face à une affaire de fraude informatique d’envergure, impliquant des manipulations illicites de systèmes de communication. Selon des informations rapportées par le journal Libération, l’entreprise a récemment saisi la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) pour une enquête approfondie sur ces pratiques frauduleuses qui lui ont causé des pertes considérables.

L’affaire concerne l’utilisation détournée de messages de vérification envoyés par des applications populaires comme TikTok, WhatsApp et LinkedIn. Habituellement, ces messages transitent par des circuits internationaux, facturés à un tarif de 0,1 euro par SMS (soit environ 65 FCFA). Cependant, des individus malintentionnés auraient exploité des Simbox pour rediriger ces messages via des lignes locales sénégalaises, ramenant ainsi le coût par SMS à seulement 10 FCFA.

Ce mécanisme frauduleux a permis aux coupables de contourner les tarifs internationaux tout en causant un manque à gagner significatif à la Sonatel. Entre mai 2023 et mai 2024, cette fraude aurait engendré des pertes estimées à 96,9 millions de FCFA, selon le journal Libération.

Les investigations menées par la DSC ont déjà permis d’identifier et d’arrêter deux suspects dans cette affaire. Parmi eux, un étudiant d’origine djiboutienne résidant dans le quartier de la Médina à Dakar. Une perquisition à son domicile a révélé un matériel impressionnant utilisé pour ces activités illicites : 59 cartes SIM Orange, trois modems de connexion et un modem spécifique à plusieurs puces ont été saisis.

Ce réseau de fraude, qui a opéré sur plusieurs mois, représente un coup dur pour la Sonatel, tant sur le plan financier que sécuritaire. En plus des pertes économiques importantes, cet incident soulève des questions sur les mesures à renforcer pour sécuriser les infrastructures télécoms face à des cybercriminels de plus en plus ingénieux.

Les investigations continuent sous la supervision des autorités compétentes afin de démanteler complètement ce réseau et d’identifier d’éventuels complices. L’objectif est de prévenir la répétition de tels actes et de protéger les intérêts des entreprises opérant dans le secteur des télécommunications.