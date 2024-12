Sénégal : la BAD booste l’agriculture pour une croissance durable

Photo : unsplash

La Banque africaine de développement (BAD) vient d’accorder un prêt de 55 millions d’euros au Sénégal pour un projet ambitieux : améliorer les productions agricoles dans neuf régions du pays. Ce financement approuvé le lundi 2 décembre 2024 par le Conseil d’administration du Groupe de la BAD permettra au Sénégal de mettre en œuvre la deuxième phase du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur, qui a montré d’excellents résultats. Concrètement, cet investissement va permettre d’aménager de vastes zones agricoles, de réhabiliter des systèmes d’irrigation existants et de construire de nouvelles infrastructures. Les agriculteurs auront ainsi accès à de l’eau en quantité suffisante, ce qui est essentiel pour augmenter leurs rendements. Le projet prévoit aussi la construction de magasins de stockage, de centres de conditionnement et de pistes agricoles pour faciliter la commercialisation des produits.

Le projet intègre également des mesures spécifiques pour promouvoir l’emploi et soutenir l’entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes et les femmes. La mise en place de 1 250 fermes sur une superficie totale de 2 000 hectares, ainsi que la construction de 40 centres de mécanisation et 50 plateformes multifonctionnelles, constitue une part essentielle de cette phase. Des unités de transformation alimentées par l’énergie solaire seront également installées, contribuant à la modernisation du secteur agricole. En outre, 180 unités de production en élevage et 60 fermes aquacoles seront développées pour diversifier les activités économiques et créer de nouvelles sources de revenus. Ce projet bénéficiera directement à environ 570 000 personnes, réparties sur près de 57 000 ménages dans les régions Thiès, Ziguinchor, Diourbel, Louga, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Sédhiou et Kolda. Grâce à ce projet, le Sénégal pourra renforcer sa sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie de milliers de personnes.

Le Projet de Valorisation des Eaux pour le Développement des Chaines de Valeur au Sénégal est un projet du Programme National de Développement de la Petite Irrigation Locale (PNDIL) pour apporter une solution aux problèmes de développement prioritaire. Il est structuré en trois parties que sont la modernisation et développement des infrastructures agricoles, le développement des chaines de valeur et de l’entreprenariat agricole des jeunes et la gestion du Projet.