Sénégal : le plan de Sonko pour la diaspora

photo : DR

Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, place les sénégalais de la diaspora au cœur des priorités de son gouvernement. Face aux nombreux défis auxquels ces expatriés sont confrontés, il entend renforcer les mécanismes de soutien à travers une approche inclusive et proactive, en s’appuyant sur les réseaux diplomatiques et consulaires du pays.

Lors d’une visite officielle en Gambie, Ousmane Sonko a réaffirmé son engagement envers les sénégalais vivant à l’étranger. Pour lui, la diaspora représente une richesse économique et culturelle essentielle pour le pays. Cependant, il a également reconnu les difficultés rencontrées par cette communauté, notamment en matière d’accès aux services administratifs, d’intégration dans les pays d’accueil et de soutien économique.

La stratégie annoncée par Ousmane Sonko vise à renforcer les capacités des ambassades et consulats sénégalais afin qu’ils puissent mieux répondre aux attentes des expatriés. Parmi les mesures évoquées figurent l’amélioration des services administratifs, la mise en place de guichets uniques pour faciliter les démarches, et une meilleure communication entre les institutions et les Sénégalais de l’extérieur.

En outre, le gouvernement prévoit de promouvoir des initiatives pour accompagner les expatriés dans leurs projets économiques, notamment par le biais de financements, de formations et de partenariats avec des organisations internationales.

Avec une diaspora qui contribue de manière significative aux envois de fonds vers le Sénégal, la politique de prise en charge des expatriés revêt une dimension économique majeure. Ces transferts financiers, qui représentent une part importante du PIB national, sont un levier crucial pour le développement du pays.

Cependant, au-delà des aspects financiers, le gouvernement insiste sur l’importance d’un lien renforcé entre la diaspora et le Sénégal. Ousmane Sonko souhaite mettre en place des mécanismes pour encourager les Sénégalais vivant à l’étranger à investir dans leur pays d’origine et à participer activement à son développement.

La déclaration d’Ousmane Sonko en Gambie a été bien accueillie par de nombreux Sénégalais de la diaspora. Certains y voient un pas concret vers une meilleure reconnaissance de leur rôle et de leurs besoins. Cependant, des voix s’élèvent pour rappeler que des engagements similaires ont été faits par le passé sans aboutir à des résultats tangibles.