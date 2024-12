Sénégal : l’hypermarché de Yoff consumé par un incendie

Photo d'illustration : Daniel Zuflucht - Pixabay

Un violent incendie a ravagé, tôt ce matin, l’hypermarché Exclusive, situé à Yoff, semant la panique dans le quartier et plongeant ses environs dans l’obscurité. Les quartiers de la Cité Biagui et de la Cité ASECNA, alimentés par le même réseau électrique, ont été privés de courant dès 5 heures, alors que les flammes dévoraient l’établissement.

Le sinistre, dont l’origine reste à déterminer, s’est déclaré au niveau supérieur du restaurant Chicken Masters, avant de se propager rapidement à la devanture et aux étages supérieurs de l’hypermarché. Les 1ᵉʳ et 2ᵉ étages, qui servaient de stockage pour des ustensiles, textiles et décorations en plastique, ont alimenté l’intensité des flammes en raison de la nature hautement inflammable des matériaux.

Face à la menace d’une propagation aux commerces voisins, une vaste mobilisation a été nécessaire. Une dizaine de camions-citernes des sapeurs-pompiers ont été déployés sur place. Les flammes, visibles à plusieurs kilomètres, ont attiré de nombreux curieux, témoins impuissants de la destruction rapide du bâtiment.

L’intervention des pompiers a permis de contenir le feu et d’éviter une catastrophe plus large, mais les dégâts matériels sont considérables. Pour l’heure, aucun bilan humain n’a été communiqué, et les autorités s’efforcent d’évaluer l’étendue des pertes tout en enquêtant sur les causes de l’incendie.

Cet événement relance le débat sur la prévention des incendies dans les grandes structures commerciales du pays, notamment celles stockant des produits inflammables. En attendant les conclusions des investigations, les habitants des quartiers environnants doivent encore faire face à l’impact de cette tragédie, notamment à l’interruption prolongée de l’électricité.