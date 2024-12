Sénégal : Sonko félicite l’un de ses ministres

Ousmane Sonko (Photo Twitter)

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a récemment adressé des félicitations appuyées à l’un des membres de son gouvernement, M. Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public. Ce geste, rare et significatif, témoigne de l’importance qu’accorde le chef du gouvernement à l’initiative innovante portée par ce dernier : le Gov’Athon 2024.

Lors d’une déclaration officielle, Ousmane Sonko n’a pas hésité à qualifier cette initiative de « meilleure action gouvernementale » depuis l’arrivée au pouvoir de son équipe il y a huit mois. « Sans vouloir froisser les autres ministres, je crois que cette initiative marque une étape importante pour notre gouvernement », a-t-il affirmé. Ce compliment, souligné à deux reprises, reflète l’enthousiasme et la satisfaction du Premier ministre face à un projet qu’il juge porteur d’espoir pour le pays.

Publicité

Le Gov’Athon 2024, initiative phare du ministère de la Fonction publique, s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’innovation au service de l’administration sénégalaise. Cet événement a pour ambition de repenser les pratiques administratives en encourageant des solutions créatives pour améliorer l’efficacité du service public. Le projet vise à renforcer la transparence, l’accessibilité et la performance des institutions, autant de piliers essentiels pour un Sénégal en quête d’un développement durable et inclusif.

Selon le Premier ministre, cette action démontre un potentiel immense pour transformer la gouvernance publique. Elle pourrait, selon ses mots, « nourrir l’espoir d’un avenir meilleur » en mettant l’accent sur des réformes concrètes et impactantes.

En saluant publiquement l’initiative de M. Olivier Boucal, Ousmane Sonko envoie également un message fort à l’ensemble de son équipe ministérielle : celui de promouvoir l’audace et l’innovation au sein de l’action gouvernementale. Ce type de reconnaissance publique pourrait inciter d’autres ministres à proposer des initiatives ambitieuses pour répondre aux défis du pays.

Ce geste de félicitations marque un tournant dans la communication du gouvernement et reflète une dynamique positive en faveur d’un service public plus performant et en phase avec les attentes des citoyens. Pour le Sénégal, des initiatives comme le Gov’Athon 2024 symbolisent la volonté de construire une administration résolument tournée vers l’avenir.