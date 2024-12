Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa : les salles de cinéma Canal Olympia Marina officiellement lancées

Le vendredi 13 décembre 2024, le réseau Canal Olympia a dévoilé deux nouvelles salles de cinéma à Cotonou, au sein du pavillon du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa. Ce cinéma premium propose une expérience inédite, alliant confort exceptionnel et technologies de pointe, pour un public exigeant et passionné.

Le cinéma se compose de deux salles : « Luxury » et « Premium ». La salle Luxury dispose de 40 fauteuils ultraconfortables et spacieux. Elle offre une immersion totale grâce au son Dolby Atmos, à la projection laser et à la technologie 3D. La salle Premium, d’une capacité de 75 places, est également équipée d’un projecteur laser et de la technologie 3D, ainsi que d’un système sonore Dolby 7.1 garantissant une qualité d’image et de son exceptionnelle. Canal Olympia Marina propose une programmation riche dès son ouverture, le vendredi 13 décembre. Du mardi au dimanche, jusqu’à 40 séances par semaine seront proposées, permettant aux cinéphiles de découvrir les meilleurs blockbusters, les grands classiques du cinéma et les films d’auteur. Les projections seront disponibles en version originale sous-titrée en français (Vost fr) et en version française (VF). En plus des projections cinématographiques, Canal Olympia Marina se positionne comme le cadre idéal pour l’organisation d’évènements privés et professionnels de prestige, qu’il s’agisse de séminaires, de conférences ou d’évènements culturels. « Nos deux salles de cinéma sont à la fois élégantes, modernes et confortables en garantissant une immersion totale, alignant luxe et confort exceptionnel », a déclaré Floriane Déguénon, directrice des deux salles, « Luxury » et « Premium ». Elle estime que ces salles ont été conçues pour répondre aux attentes des cinéphiles les plus exigeants.

Un défi relevé avec brio

Le réseau CanalOlympia est une référence au sein de l’Afrique en matière de gestion des salles de cinéma. Il est présent avec ses salles de cinéma dans 12 pays d’Afrique subsaharienne. Ces deux nouvelles salles qui ont été réalisées au sein de Sofitel à Cotonou représentent une offre complètement différente qui symbolise l’aboutissement d’un nouveau challenge pour l’équipe du réseau. ‹‹ Ce sont deux salles dans un luxe inestimable, avec des sièges beaucoup plus luxueux, avec un son différent. C’est la première fois qu’il y a un son Dolby Atmos dans une salle en Afrique subsaharienne. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir relever ce défi et compléter notre réseau par des salles qui sont différentes ››, a déclaré Servane Haubois, directrice des salles CanalOlympia. Elle pense qu’avec ces salles de cinéma exceptionnelles, son réseau attirera un maximum de clients.

En réalisant deux différentes salles au sein de Sofitel Cotonou, au lieu d’un mono-écran, Canal Olympia compte offrir une programmation diversifiée d’une salle et de l’autre aux cinéphiles de marque et avoir le plus fort taux de remplissage grâce aux installations luxueuses et confortables. ‹‹ Nous sommes absolument à l’écoute de ce que veulent les clients, des demandes par rapport aux films, par rapport à la programmation. Nous sommes disposés à nous adapter à tous ces clients et à toutes les demandes ››, a conclu la directrice générale des salles CanalOlympia.