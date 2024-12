Tourisme au Maghreb: les efforts de ce pays salués par la presse

Photo : DR

Le Maghreb constitue depuis longtemps un pôle d’attraction touristique majeur en Méditerranée. La région séduit par ses sites historiques millénaires, à l’image de Carthage en Tunisie, ses paysages spectaculaires comme les dunes de l’erg Chebbi au Maroc, ou encore ses villes impériales telles que Constantine en Algérie. Cette diversité culturelle et naturelle, couplée à un climat favorable et une hospitalité légendaire, en fait une destination prisée tant pour le tourisme balnéaire que culturel ou d’aventure.

Une croissance touristique record portée par des infrastructures modernisées

Le Maroc affiche des chiffres impressionnants avec 15,9 millions de visiteurs accueillis sur les onze premiers mois de 2024, pulvérisant ainsi les records de l’année précédente. Cette performance remarquable trouve son explication dans une stratégie d’investissement ambitieuse centrée sur les infrastructures de transport. Le gouvernement, par la voix de son chef Aziz Akhannouch, déploie un programme d’envergure visant à augmenter la capacité d’accueil des aéroports nationaux. Le réseau ferroviaire à grande vitesse connaîtra également une expansion significative, avec pour objectif de relier 43 villes d’ici 2040, permettant ainsi de desservir 87% de la population marocaine.

Le sport comme catalyseur du développement touristique

La coorganisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal propulse le Maroc sur le devant de la scène internationale. Pour honorer cet événement planétaire, le pays investit massivement dans ses infrastructures sportives, consacrant près de 500 millions d’euros à la rénovation et l’agrandissement de 45 stades et sites d’entraînement. L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 renforce cette dynamique sportive et touristique.

Une destination familiale privilégiée par les voyageurs européens

Le royaume chérifien séduit particulièrement les familles espagnoles, qui le placent en tête de leurs destinations de voyage préférées. Cette attractivité témoigne de la capacité du Maroc à conjuguer modernité des infrastructures et richesse patrimoniale. Le pays capitalise sur sa position géographique stratégique entre l’Europe et l’Afrique pour développer une offre touristique diversifiée, adaptée aux attentes des visiteurs internationaux. Les investissements massifs dans les infrastructures de transport et sportives constituent les piliers d’une stratégie touristique ambitieuse, renforçant l’attractivité du pays auprès des voyageurs du monde entier.