Trafic d’organes humains au Bénin : Le gardien d’un cimetière arrêté à Parakou

Une opération policière à Parakou, dans le nord du Bénin, a conduit à l’arrestation d’un gardien de cimetière impliqué dans un trafic présumé d’organes humains. Selon des sources locales, cet homme aurait été pris en flagrant délit alors qu’il sortait du cimetière avec des restes humains.

Les autorités ont été alertées par des riverains qui ont remarqué un comportement suspect du gardien. Lors de la fouille, des crânes et d’autres restes humains ont été retrouvés en sa possession. Ces découvertes macabres ont soulevé des questions sur l’ampleur du trafic d’organes dans la région, un sujet souvent entouré de silence.

La police a immédiatement entamé une enquête pour déterminer la nature exacte de ces activités, les liens potentiels avec d’autres réseaux criminels, et le but final de cette récolte d’organes. Le gardien, dont l’identité n’a pas été révélée pour le moment, est actuellement en détention et fait l’objet d’un interrogatoire.

L’arrestation a choqué la communauté locale de Parakou, une ville déjà marquée par divers cas de criminalité. Les habitants expriment leur inquiétude face à cette nouvelle forme de criminalité qui touche directement à la dignité des défunts et à la sécurité des vivants. Des voix s’élèvent pour demander une plus grande surveillance des cimetières et une meilleure protection contre ce type de crimes.

Cet incident remet sur la table le débat sur le trafic d’organes au Bénin, un phénomène qui, bien que souvent occulté, semble persister dans certaines zones. Les autorités promettent de renforcer les contrôles et de traiter ce cas avec la plus grande rigueur pour dissuader de futures tentatives de trafic.