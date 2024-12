Trump s’inspire de Biden pour demander l’annulation d’une de ses affaires judiciaires

Photo : NASA/Bill Ingalls

Donald Trump, l’ancien président des États-Unis qui s’apprête à s’installer à nouveau à la Maison-Blanche, poursuit ses efforts pour mettre fin à ses démêlés judiciaires. Ses avocats ont officiellement demandé à la justice de New York d’annuler sa condamnation pénale dans l’affaire Stormy Daniels, en s’appuyant sur un précédent récent : la grâce présidentielle accordée par Joe Biden à son fils, Hunter Biden.

Cette stratégie, inscrite dans un document judiciaire de 70 pages, met en avant une décision politique que l’équipe de Trump interprète comme une reconnaissance implicite de l’iniquité du système judiciaire actuel. L’affaire Stormy Daniels remonte à la période précédant l’élection présidentielle de 2016. Donald Trump avait été reconnu coupable en mai dernier de paiements dissimulés à l’actrice de films pour adultes, visant à étouffer une allégation de relation extraconjugale vieille de dix ans, une relation qu’il continue de nier fermement.

Qualifiant l’affaire de « montée de toutes pièces », il accuse ses adversaires démocrates d’utiliser le système judiciaire pour des fins politiques. Bien que le prononcé de sa peine ait été reporté à plusieurs reprises, ses avocats espèrent cette fois obtenir un renversement du verdict, arguant de similitudes entre son cas et celui de Hunter Biden.

Dimanche dernier, Joe Biden a gracié son fils pour des accusations de fraude fiscale et de détention illégale d’arme à feu, couvrant une période de dix ans. Cette décision, inédite et controversée, a suscité l’indignation des républicains et semé le doute parmi certains démocrates. Selon les avocats de Trump, cette grâce démontre que même le président en exercice admet l’existence de failles dans le fonctionnement de la justice. Ils citent les propos de Biden, qui a dénoncé un traitement injuste à l’encontre de son fils, et l’interprètent comme une critique implicite des enquêtes menées par son propre ministère de la Justice.

L’équipe juridique de Trump va plus loin en accusant l’administration Biden d’avoir orchestré une « chasse aux sorcières » et une ingérence dans le processus électoral. Dans leur argumentaire, ils s’appuient également sur une décision historique de la Cour suprême élargissant l’immunité présidentielle, un autre développement qui, selon eux, plaide en faveur de leur demande d’annulation.

Pour Donald Trump, ce nouvel épisode s’inscrit dans une série d’attaques qu’il considère motivées par des calculs politiques. Alors que les échéances électorales se rapprochent, le républicain continue de mobiliser ses soutiens autour d’un discours dénonçant une justice qu’il perçoit comme partiale.