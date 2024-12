Université de Parakou au Bénin : le responsable des marchés publics sanctionné durement

Photo DR

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a rendu une décision le 5 décembre 2024, suite à des dénonciations d’irrégularités dans un appel d’offres pour des travaux à l’Université de Parakou. L’appel d’offres en question concernait la construction d’une salle de conférence, d’un bâtiment des masters et d’un amphithéâtre.

Après une enquête approfondie, l’ARMP a confirmé la production de fausses pièces par la société « SOTEMA GROUPE SARL » et des irrégularités de procédure par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l’université, M. Biaou Affouda Jacques.

Les conclusions de l’ARMP ont mené à l’annulation de la procédure d’appel d’offres et à l’exclusion de plusieurs acteurs de la commande publique pour des périodes allant de deux à dix ans. M. Biaou Affouda Jacques a été exclu pour une décennie, tandis que M. Tawema El-Anrif, PDG de « SOTEMA GROUPE SARL », et Mme Biaou Gbogou Koubouratou, gérante de la même société, ont été respectivement interdits pour dix et cinq ans. La société elle-même ne pourra pas participer à des appels d’offres pendant deux ans.

Dans le même contexte, une sanction pareille a été prononcée au ministère de l’Energie et des Mines. Il s’agit d’une situation problématique qui a émergé lors du marché public pour la fourniture et l’installation de 6 000 lampes pour l’éclairage public, où une entreprise a été empêchée d’accéder au Dossier d’Appel d’Offres (DAO) à cause d’un prétendu dysfonctionnement de la plateforme électronique. Le responsable a des marchés publics dans ce ministère a écopé d’une suspension dans le cadre de cette affaire.