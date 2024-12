USA : décès de Debbie Nelson, mère du rappeur Eminem

Photo Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Debbie Nelson, la mère du célèbre rappeur Eminem, est décédée lundi soir des suites d’un cancer du poumon dans un hôpital du Missouri. Elle avait 69 ans. Cette disparition marque l’épilogue d’une relation familiale complexe, devenue publique à travers les paroles acerbes du rappeur. Dans plusieurs de ses tubes, notamment « My Name Is » et « Cleanin’ Out My Closet« , l’artiste avait violemment critiqué sa mère, l’accusant de négligence et de toxicomanie. Ces attaques avaient conduit Debbie Nelson à intenter une action en justice pour diffamation contre son fils en 1999, procès dont elle était sortie victorieuse.

Les tentatives de réconciliation

Face aux accusations répétées de son fils, Debbie Nelson avait tenté plusieurs approches pour rétablir la vérité et renouer le dialogue. En 2000, elle avait enregistré « Dear Marshall », une chanson où elle présentait ses excuses à son fils tout en le suppliant de cesser ses attaques. Huit ans plus tard, elle publiait « My Son Marshall, My Son Eminem », un ouvrage dans lequel elle livrait sa version des faits, se présentant comme une mère célibataire qui n’avait jamais souhaité que le meilleur pour son enfant. Le film « 8 Mile« , sorti en 2002 et inspiré de la vie d’Eminem, avait également contribué à cristalliser cette image conflictuelle, avec Kim Basinger incarnant une version romancée de Debbie Nelson, dépeinte comme une mère alcoolique.

Une figure controversée de la culture hip-hop

Le décès de Debbie Nelson ravive l’attention sur une figure qui aura marqué l’histoire du hip-hop américain à travers son fils. Marshall Bruce Mathers III, alias Eminem, reste l’un des artistes les plus influents du rap mondial. Rappeur blanc dans un univers majoritairement afro-américain, il a bouleversé les codes du genre grâce à son style incisif et ses textes autobiographiques sans concession. Véritable phénomène culturel des années 2000, il a vendu plus de 220 millions d’albums à travers le monde, remporté 15 Grammy Awards et même décroché un Oscar pour la chanson « Lose Yourself« . Sa carrière exceptionnelle, jalonnée de succès planétaires comme « The Real Slim Shady » ou « Stan« , témoigne d’un talent brut forgé dans l’adversité de son enfance à Detroit, ville dont les difficultés sociales ont profondément marqué son œuvre.