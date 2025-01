AES : réunion pour formaliser la sortie de la CEDEAO

Abdoulaye Diop (Photo AFP)

Le 26 janvier 2024, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis à Ouagadougou pour discuter des modalités de leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les dirigeants de ces États estiment que les sanctions économiques imposées par la CEDEAO n’ont fait qu’aggraver les difficultés économiques et accentuer les tensions sociales dans leurs pays, sans apporter de solutions concrètes aux défis sécuritaires croissants, tels que les attaques des groupes jihadistes. Ils ont également critiqué le soutien perçu de la CEDEAO aux puissances extérieures, qu’ils considèrent comme néocoloniales, notamment la France. Pour ces États, se retirer de la CEDEAO est une manière de recouvrer leur souveraineté, de renforcer une coopération régionale plus indépendante et de réorienter leur politique vers des partenariats plus diversifiés, notamment avec des pays comme la Russie.

La réunion a permis de clarifier les étapes diplomatiques nécessaires pour formaliser cette séparation tout en prévoyant les impacts économiques et politiques d’un tel retrait. Les ministres ont souligné leur volonté de poursuivre une coopération plus autonome et régionale avec la CEDEAO. » Désormais, les discussions au sein de notre espace doivent tenir compte de l’existence de l’AES en tant qu’acteur uni pour pouvoir avoir des discussions avec la CEDEAO dans un esprit de coexistence pacifique, dans un esprit de responsabilité, mais surtout dans le souci de pouvoir préserver les intérêts de toutes les populations », a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Il a aussi souligné que les trois chefs d’État demeurent engagés envers l’idéal panafricain et œuvrent pour renforcer l’amitié, la fraternité et la solidarité entre les peuples de l’AES, ainsi qu’avec ceux de l’Afrique de l’Ouest, et au-delà, avec tous les peuples africains.

Publicité

Le 28 janvier 2024, les trois pays ont officiellement annoncé leur décision de quitter la CEDEAO et de créer une nouvelle organisation régionale, la Confédération des États du Sahel (AES). Cette décision a été actée par la CEDEAO lors d’une réunion à Abuja, au Nigéria, le 15 décembre 2024. La décision de retrait prendra effet le 29 janvier 2025, mais un moratoire de six mois a été accordé aux trois pays pour reconsidérer leur position.