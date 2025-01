Affaire Homéky-Boko : L’État béninois réclame 77 milliards FCFA et la confiscation des biens

Photo DR

Lors de la cinquième journée du procès d’Olivier Boko et Oswald Homeky à la CRIET, l’avocat de l’État béninois, Maître Maximin Cakpo Assogba, a formulé plusieurs requêtes devant la Cour. L’avocat de l’État a demandé que les accusés Olivier Boko, Rock Nieri et Oswald Homeky soient retenus en détention pour complot contre l’autorité de l’État, corruption d’agent public et blanchiment de capitaux. Il a également requis que Oswald Homeky et Ganiou Sanoussi soient poursuivis pour faux certificat, et Crespin Adjigbékoun et Corneille Gbaguidi pour complicité.

Des sanctions financières sévères demandées

Dans sa plaidoirie, l’État béninois, en sa constitution de partie civile, réclame :

Une condamnation solidaire des principaux mis en cause à verser 77 milliards de FCFA pour les dommages causés.

pour les dommages causés. La restitution de 1 milliard 500 millions de FCFA confisqués.

confisqués. Une amende de 10 millions de FCFA contre Adjigbékoun Crépin et Corneille Gbaguidi.

contre Adjigbékoun Crépin et Corneille Gbaguidi. Une condamnation symbolique d’un franc CFA contre le chauffeur Ganiou Sanoussi.

Saisie des biens des prévenus

L’avocat de l’État béninois a également sollicité la saisie et la confiscation de tous les biens des prévenus impliqués dans cette affaire. Suite à ces réquisitions, la Cour a décidé de suspendre l’audience. Les débats reprendront ce jeudi 30 janvier 2025, où les avocats des accusés devraient plaider en réponse aux demandes de l’État béninois. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)