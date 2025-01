Afrique : ce pays obtient un prêt de la Chine pour réaliser un projet ferroviaire

Dodi Achmad - Unsplash

Le Nigeria confirme son ambition de moderniser ses infrastructures ferroviaires pour stimuler son développement économique et désenclaver ses régions. Une nouvelle étape décisive a été franchie avec l’annonce de la China Development Bank, qui a accordé un prêt de 255 millions de dollars au gouvernement nigérian pour financer la construction de la ligne ferroviaire Kano-Kaduna. Ce projet s’inscrit dans le cadre des « Nouvelles routes de la soie », une initiative stratégique portée par la Chine pour renforcer les échanges commerciaux et les investissements à l’échelle mondiale.

La ligne ferroviaire Kano-Kaduna, d’une longueur de 203 kilomètres, est une composante clé des efforts du Nigeria pour améliorer la connectivité dans sa région septentrionale. Ce corridor vise à relier efficacement deux centres économiques majeurs, Kano et Kaduna, tout en assurant une liaison directe avec Abuja, la capitale fédérale. Une fois achevée, cette infrastructure promet de transformer le paysage du transport intérieur, offrant une alternative sûre et moderne aux déplacements routiers tout en soutenant le développement d’industries et de communautés situées le long de l’itinéraire.

Le financement accordé par la China Development Bank marque un tournant décisif après une période de ralentissement du projet. En effet, les travaux, initialement confiés à la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) en 2016, n’ont démarré qu’en 2021, avant d’être suspendus pendant deux ans. Ce retard était en grande partie dû au retrait de la China Eximbank, partenaire financier initial, ce qui avait plongé le projet dans l’incertitude. En 2023, la China Development Bank a pris le relais, assurant la continuité de ce chantier d’envergure et confirmant l’importance stratégique de ce partenariat sino-nigérian.

Le communiqué publié le 7 janvier 2025 par la China Development Bank souligne les retombées socio-économiques attendues de ce projet. Au-delà de la modernisation des infrastructures, la construction et l’exploitation de cette ligne ferroviaire devraient générer un nombre important d’emplois, tout en stimulant le développement des industries et services associés. Ce projet s’inscrit ainsi dans une double logique : celle d’améliorer les conditions de vie des populations locales et celle de renforcer le rôle du Nigeria comme moteur économique de l’Afrique de l’Ouest.

La relance de la ligne Kano-Kaduna coïncide avec la visite officielle du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, au Nigeria. Cette rencontre témoigne de la profondeur des liens bilatéraux entre les deux pays, la Chine demeurant un partenaire stratégique dans la réalisation des grands projets nigérians. La collaboration sur cette ligne ferroviaire symbolise à la fois la confiance mutuelle et l’ambition partagée de bâtir des infrastructures durables au service du développement.