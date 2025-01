USA: deux ex-Présidents rejoignent le panthéon des personnalités qui marquent l’histoire navale

George W. Bush. (AP Photo/Seth Wenig, File)

Les anciens présidents américains Bill Clinton et George W. Bush rejoignent le panthéon des personnalités qui marquent l’histoire navale américaine. Cette reconnaissance exceptionnelle, annoncée par Joe Biden le 13 janvier, perpétue une tradition honorifique de l’US Navy consistant à baptiser ses plus imposants navires du nom d’anciens chefs d’État, témoignant ainsi de leur impact durable sur la nation.

L’annonce de la construction des futurs USS William J. Clinton (CVN 82) et USS George W. Bush (CVN 83) s’inscrit dans la continuité de la modernisation de la flotte américaine. Ces mastodontes à propulsion nucléaire viendront renforcer une force déjà considérable de onze porte-avions en service, confirmant la suprématie maritime des États-Unis sur la scène internationale.

La désignation de ces navires revêt une symbolique particulière au regard des parcours distincts de ces deux présidents. Bill Clinton, qui dirigea le pays de 1993 à 2001, fut notamment marqué par les interventions aériennes en Irak et en Yougoslavie. George W. Bush, ancien pilote de la Garde nationale aérienne avant d’accéder à la présidence (2001-2009), vit ses mandats profondément marqués par la « guerre contre le terrorisme » suite aux attentats du 11 septembre 2001, engageant les États-Unis dans de longues campagnes militaires en Afghanistan et en Irak.

Cette décision, saluée par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, s’inscrit dans une longue tradition initiée après la Seconde Guerre mondiale. Elle fait écho à d’autres navires emblématiques comme l’USS Gerald Ford, mis en service en 2017, ou le futur USS John F. Kennedy, second porte-avions à honorer la mémoire du président assassiné. Une particularité familiale mérite d’être soulignée : un porte-avions actif porte déjà le nom de George H.W. Bush, père de l’ancien président George W. Bush, illustrant ainsi une dynastie présidentielle unique dans la marine américaine.