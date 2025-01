Afrique : voici le top 10 des milliardaires à fin 2024

Photo: DR

L’année 2024 a marqué une progression notable dans la richesse des milliardaires africains. Grâce à des investissements stratégiques et à des dynamiques économiques favorables, ces figures emblématiques ont renforcé leur influence sur le continent et au-delà. Nous vous présentons ici la liste des dix hommes les plus riches d’Afrique, basée sur les données actualisées en fin d’année.

L’Afrique comptait 21 milliardaires en 2024, soit une augmentation par rapport aux 20 recensés l’année précédente. Ce groupe représente 0,79 % du total mondial, selon Forbes. Parmi eux, Aliko Dangote se distingue en consolidant son statut de premier Africain dans le classement mondial. Avec une fortune estimée à 28,1 milliards de dollars, l’homme d’affaires nigérian a enregistré une augmentation spectaculaire de 13 milliards de dollars, principalement grâce à l’impact économique de sa raffinerie inaugurée en mai 2023. Dotée d’une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole brut par jour, cette installation de 20 milliards de dollars a joué un rôle clé dans cette montée en richesse, bien que la dépréciation du naira nigérian ait limité une progression encore plus marquée.

Derrière Dangote, Johann Rupert & family, basé en Afrique du Sud, occupe la deuxième position avec une fortune de 13,7 milliards de dollars. Principalement tirée de sa société de luxe Richemont, productrice de marques prestigieuses comme Cartier et Montblanc, la richesse de cette famille a connu une hausse de 1,33 milliard en 2024. Sur la troisième marche du podium africain, on retrouve un autre Sud-Africain, Nicky Oppenheimer, magnat du diamant, qui a diversifié ses investissements ces dernières années. Sa fortune atteint 11,7 milliards de dollars après une hausse de 1,8 milliard.

L’agroalimentaire et la distribution ont également propulsé Nathan Kirsh, originaire d’Eswatini, à la quatrième place avec 9,38 milliards de dollars. Sa participation majoritaire dans Jetro Holdings, une entreprise américaine, a largement contribué à cette croissance. Le cinquième rang est occupé par l’Égyptien Nassif Sawiris, dont la richesse, évaluée à 8,72 milliards de dollars, provient principalement de l’industrie des engrais azotés.

Parmi les autres milliardaires africains, Naguib Sawiris, également d’Égypte, occupe la sixième place avec 6,98 milliards de dollars, suivi par le Nigérian Mike Adenuga (6,7 milliards), qui a bâti sa fortune dans les télécommunications et le pétrole. Abdulsalam Rabiu, également Nigérian, arrive ensuite avec 5,2 milliards, grâce à ses activités dans le ciment et le sucre.

La diversité sectorielle se poursuit avec Mohamed Mansour d’Égypte (3,3 milliards), impliqué dans des investissements variés, et Koos Bekker d’Afrique du Sud (2,9 milliards), dont la richesse repose sur les médias et les investissements. Ce classement met en lumière des secteurs clés comme l’industrie, les télécoms, l’agroalimentaire et les médias, moteurs essentiels de l’économie africaine.

À noter que, malgré leur succès, ces milliardaires ont dû composer avec des défis tels que les dépréciations monétaires, qui ont affecté leurs gains exprimés en dollars. Cependant, leur capacité à naviguer dans ces environnements complexes témoigne de leur résilience et de leur influence grandissante sur la scène internationale.