Afrique : voici les pays africains qui ont le plus de satellites

L’Afrique s’inscrit progressivement dans la dynamique mondiale d’exploration et d’exploitation spatiale. Si plusieurs pays du continent disposent déjà de satellites en orbite, d’autres redoublent d’efforts pour concrétiser leurs ambitions spatiales. Cette volonté partagée traduit une quête d’autonomie technologique et un désir de développer des solutions adaptées aux besoins locaux en matière de télécommunications, d’observation climatique et de sécurité.

Selon un rapport de Space in Africa, pas moins de 125 satellites sont actuellement en cours de développement dans 23 pays africains. Tous ces projets devraient aboutir avant la fin de 2025, marquant une étape décisive pour l’essor technologique du continent. À ce jour, treize pays africains ont déjà lancé au moins un satellite, tandis que dix autres préparent activement leur entrée dans le domaine spatial.

Les efforts constants de certains États les ont propulsés en tête du classement des nations africaines les plus actives dans le domaine spatial.

L’Égypte et l’Afrique du Sud , pionniers du continent, comptent chacun 13 satellites en orbite. Leur avance repose sur des décennies d’investissements stratégiques et de partenariats internationaux.

L’engagement des pays africains dans le secteur spatial dépasse les initiatives individuelles. Il reflète une volonté commune de réduire la fracture numérique, d’améliorer la connectivité et de répondre aux défis spécifiques du continent, tels que la gestion des ressources naturelles, la prévision des catastrophes naturelles ou encore le développement de l’agriculture de précision. En parallèle, des organisations régionales et des partenariats internationaux apportent leur soutien technique et financier, consolidant les ambitions africaines dans ce secteur stratégique.