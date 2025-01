Aviation au Maghreb : une compagnie aérienne en difficulté

Photo unsplash

Le secteur aérien algérien est actuellement en crise, avec l’immobilisation de douze appareils, comme l’a annoncé le ministre des Transports Saïd Sayoud lors d’une visite à Jijel. Cette situation exceptionnelle perturbe fortement les liaisons aériennes nationales et internationales, affectant les déplacements de nombreux voyageurs et créant une tension croissante dans le secteur du transport aérien.

Des problèmes techniques récurrents, notamment la pénurie de pièces détachées, sont à l’origine de cette paralysie partielle de la flotte. Ces dysfonctionnements révèlent les faiblesses structurelles de la compagnie nationale en matière de maintenance et de gestion prévisionnelle, mettant en évidence des lacunes profondes dans la stratégie d’entretien à long terme.

Des solutions d’urgence en attendant la modernisation

Pour répondre à cette crise, le ministère des Transports a annoncé deux mesures principales : la location de six avions d’ici septembre 2025 et l’acquisition programmée de seize nouveaux appareils. Ces décisions, bien que nécessaires, montrent l’urgence de la situation et le besoin d’une réponse immédiate pour assurer la continuité du service aérien national.

Le ministre se montre optimiste pour cette année 2025, qu’il présente comme une année charnière pour le transport aérien algérien. Un vaste plan de modernisation est prévu, englobant non seulement la flotte aérienne, mais aussi l’ensemble des infrastructures de transport, avec une attention particulière portée à la formation du personnel et à l’amélioration des services aux passagers.

Un avenir incertain pour la compagnie ?

Cependant, l’ampleur des défis actuels soulève des questions sur la capacité réelle à mettre en œuvre ces ambitieux projets de modernisation, laissant planer un doute sur l’efficacité des solutions proposées pour sortir de cette crise profonde. La réussite de ce plan de transformation dépendra largement de la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires et à maintenir un cap clair dans sa stratégie de redressement.