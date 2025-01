Armement au Maghreb: des centaines de bombes pour un rôle spécial

F-16 du Maroc. Photo : DR

La rivalité militaire entre l’Algérie et le Maroc atteint de nouveaux sommets alors que les tensions géopolitiques mondiales stimulent une modernisation accélérée des arsenaux. Cette dynamique régionale reflète une tendance internationale marquée par l’augmentation des budgets de défense, notamment en Europe de l’Est face à la Russie et en Asie-Pacifique où la montée en puissance chinoise pousse de nombreux pays à renforcer leurs capacités militaires. Au Maghreb, cette course aux armements prend une dimension particulière, alimentée par des différends territoriaux historiques et des enjeux sécuritaires complexes liés au terrorisme et aux trafics transfrontaliers.

Une offensive stratégique américaine

Le Département d’État américain vient d’approuver une vente majeure d’armements au Maroc. Cette transaction de 175 millions de dollars comprend notamment 500 bombes à petit diamètre GBU-39B et 30 missiles AIM-120C-8 AMRAAM. Ces armes de précision permettront au royaume chérifien d’optimiser l’utilisation de sa nouvelle flotte de F-16 Block 72. Les bombes GBU-39B, reconnues pour leur capacité de frappe chirurgicale, représentent une avancée technologique significative pour les forces aériennes marocaines. Les missiles AMRAAM, quant à eux, renforcent les capacités de combat aérien à moyenne portée.

Un budget militaire en pleine expansion

Le Maroc poursuit sa transformation militaire avec un budget défense atteignant 13 milliards de dollars pour 2025, marquant une progression de 7,25% par rapport à l’année précédente. Cette enveloppe considérable témoigne de la détermination du royaume à moderniser l’ensemble de son appareil militaire. Les autorités marocaines prévoient d’acquérir de nouveaux avions, chars et systèmes de défense aérienne, démontrant une approche globale de leur réarmement. Cette modernisation massive vise à doter les forces armées royales d’équipements dernier cri pour répondre aux défis sécuritaires actuels.

Des enjeux multiples au-delà de la dissuasion

L’Agence de Coopération en Sécurité de Défense américaine souligne que ces acquisitions permettront au Maroc de mieux sécuriser ses frontières et ses eaux territoriales. Les nouvelles munitions air-air contribueront également à la lutte contre le terrorisme et les trafics illicites. Cette modernisation militaire répond ainsi à des impératifs de sécurité nationale qui dépassent la simple logique de dissuasion régionale. Les équipements sophistiqués acquis par le Maroc lui confèrent une capacité d’action précise et ciblée, adaptée aux menaces asymétriques caractéristiques de la région. Cette évolution technologique modifie profondément la nature des capacités militaires au Maghreb, créant de nouveaux équilibres stratégiques entre les puissances régionales.