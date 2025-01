Armement en Europe: 200 missiles spéciaux américains ont été commandés

La modernisation militaire européenne connaît une accélération majeure depuis 2022, notamment en Europe centrale et orientale. Les pays de l’OTAN augmentent leurs budgets de défense et multiplient les acquisitions d’armements sophistiqués pour renforcer leurs capacités défensives. Cette dynamique se manifeste particulièrement dans les pays frontaliers de la Russie, avec la Pologne comme chef de file des investissements militaires stratégiques.

Une capacité aérienne renforcée pour la Pologne

Le ministère polonais de la Défense vient de franchir une étape décisive en commandant 200 missiles antiradar AGM-88G AARGM-ER auprès du géant américain Northrop Grumman. Cette acquisition, chiffrée à 745 millions de dollars, renforce considérablement l’arsenal aérien polonais. Ces missiles de haute précision, capables d’atteindre Mach 4 grâce à leur statoréacteur, permettront à la Pologne de neutraliser les défenses aériennes adverses jusqu’à 300 kilomètres de distance. Cette commande, bien qu’inférieure aux 360 unités initialement envisagées, place néanmoins la Pologne parmi les cinq nations disposant de cette technologie de pointe.

Publicité

Une intégration stratégique aux forces existantes

La force aérienne polonaise prévoit d’équiper ses 32 chasseurs F-35A « Husarz », commandés en 2020, avec ces nouveaux missiles. Le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, a également annoncé leur compatibilité future avec la flotte de 48 F-16, qui sera modernisée au standard Block 70/72 « Viper« . Cette double utilisation maximisera l’efficacité opérationnelle de l’armée de l’air polonaise, renforçant sa position au sein de l’OTAN et en Europe centrale.

Un investissement pour la sécurité régionale

Le général Ireneusz Nowak, chef d’état-major de la force aérienne polonaise, souligne l’importance stratégique de cette acquisition. En rejoignant le cercle restreint des nations dotées de l’AGM-88G – États-Unis, Pays-Bas, Finlande et Australie – la Pologne consolide son rôle de puissance militaire régionale. Les livraisons, prévues entre 2029 et 2035, permettront une montée en puissance progressive des capacités polonaises. Ces missiles, reconnus pour leur capacité à traquer et neutraliser les systèmes de défense aérienne ennemis, représentent un atout majeur pour la protection de l’espace aérien européen et le renforcement de l’interopérabilité au sein de l’OTAN.