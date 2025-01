Assemblée nationale du Bénin Clôture de la deuxième session ordinaire par Kassa Barthélemy

Les députés réunis en séance plénière le mercredi 22 janvier 2025 sous la présidence de Barthélémy Kassa, premier vice-président de l’Assemblée nationale, ont clôturé la deuxième session ordinaire de l’année 2024 ouverte le 24 octobre par Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’institution. Une session marquée par la convocation de sept séances plénières et le vote de quatre lois sans oublier la concrétisation de plusieurs autres activités qui ont meublé l’agenda des députés pour le compte de cette période référence.

L’acte posé par le député Barthélemy Kassa, premier vice-président de l’Assemblée nationale en sa qualité de président de séance, tire son fondement du règlement intérieur de l’institution. Ceci en présence du gouvernement représenté par le ministre de la Justice et de la législation Yvon Détchénou et son collègue Alimatou Shadiya Assouman en charge de l’industrie et du commerce. Il fait suite à trois mois de travaux parlementaires intenses et consacrés essentiellement à l’examen du budget général de l’État, gestion 2025. Outre cette priorité, il faut prendre en considération les séminaires et ateliers axés sur le renforcement des capacités des députés y compris le personnel d’appui. Entre autres dossiers examinés, on retient la loi n°2024-33 portant règlement définitif du budget de l’État pour la gestion 2022, la loi n° 2024-35 portant loi des finances pour la gestion 2025 de montant total 3.551, 005 milliards de FCFA, la loi n°2025-01 portant organisation de l’ exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales en santé humaine en République du Bénin, la loi n° 2025-02 portant organisation de la concurrence en République du Bénin.

Les parlementaires durant cette période, ont vécu des situations importantes à savoir l’adoption du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, le message du chef de l’État sur l’état de la nation en respect à l’article 72 de la constitution et la désignation du remplaçant de monsieur Romaric Ogouwalé au sein du Conseil économique et social (CES) dans le département des Collines.

Concernant la période de référence, il importe de rappeler que les députés ont pris acte de quatre accords de prêt dont les décrets ont été transmis à l’institution parlementaire comme le prévoit les dispositions constitutionnelles. Il s’agit du décret portant ratification de l’accord de prêt signé à Cotonou, le 31 juillet 2023, entre la République du Bénin et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), dans le cadre du financement du Projet d’augmentation du capital de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD); du décret portant ratification de l’accord de prêt signé à Cotonou, le 14 décembre 2023, entre la République du Bénin et le Fonds Africain de Développement (FAD), dans le cadre du financement de la première phase du Programme d’Appui à la Gouvernance Économique et au Développement du Secteur Privé (PAGE-DSP I); du décret portant ratification de l’accord-cadre signé à Riyad, le 03 mars 2024, entre la République du Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID), dans le cadre du financement du Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et de Désenclavement de la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé (PDIAD-BMVO) et du décret relatif à la ratification de l’amendement concernant l’accord de financement signé à Cotonou, le 21 février 2024, entre la République du Bénin et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), dans le cadre du Projet d’Appui au Développement Agricole et à l’Accès au Marché (PADAAM).

Autant de travaux et qui donne la fierté au président Barthélemy Kassa en ce qui concerne la partition de la représentation nationale pour le bon fonctionnement de la république. D’où ses remerciements et félicitations à l’adresse de ses collègues et le personnel parlementaire sans oublier tous ceux qui ont contribué à en croire ses dires, à l’atteinte de ses résultats très satisfaisants.