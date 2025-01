Attaque terroriste au Bénin : Les évêques réagissent

Photo : DR

Les évêques du Bénin étaient en session ordinaire du 7 au 10 janvier 2025. Cette deuxième rencontre de l’année pastorale 2024-2025 a été l’occasion pour les prélats de se prononcer sur plusieurs sujets qui défraient la chronique au Bénin. Ils ne sont pas restés indifférents à l’attaque meurtrière contre les Forces armées béninoises à Banikoara.

Ils ont notamment exprimé leur vive compassion à la Nation tout entière et aux familles endeuillées par la perte de leurs fils des forces de défense et de sécurité tombés au front dans l’accomplissement de leur devoir. Ce fut également l’occasion pour eux de revenir sur le phénomène de lancer un appel pressant à la décrispation de l’atmosphère politique, rappelant que « la diversité d’opinions et de partis ne devrait jamais être une source de division, mais plutôt une richesse pour renforcer notre démocratie ». Ils n’ont pas manqué de lancer un appel à l’endroit de la classe politique dans le cadre des prochaines élections de 2026 au Bénin.