Attaque terroriste au Bénin : Mitokpè déplore le silence du gouvernement

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Guy Dossou Mitokpè, Secrétaire national à la Communication du parti Les Démocrates, a exprimé son indignation face à l’absence de réaction officielle du gouvernement après l’attaque meurtrière survenue au nord du Bénin. Cette tragédie a coûté la vie à plusieurs dizaines de soldats béninois, plongeant la nation dans le deuil et l’inquiétude.

Pour illustrer son propos, Guy Dossou Mitokpè a rappelé les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis, lorsque le président George W. Bush avait réagi rapidement pour rassurer la population américaine. Il a souligné que dans les moments de crise, le rôle du chef d’État est primordial pour incarner un « bouclier » et offrir sécurité, assurance et compassion à la nation. « Lorsqu’une nation est frappée, le premier dirigeant doit se montrer comme le garant, celui qui donne l’assurance. Malheureusement, ce n’est pas le cas aujourd’hui, » a-t-il déclaré, tout en déplorant le « mutisme » du gouvernement face à cet événement tragique.

Dossou Mitokpè a également mis en garde contre l’impression grandissante que le terrorisme gagne du terrain dans le pays. « Aujourd’hui, on a l’impression que le terrorisme est en train de prendre de l’ampleur dans notre pays, » a-t-il affirmé, tout en appelant à une meilleure gestion de crise et à une communication plus proactive. Rappelons que, l’attaque a eu lieu dans l’après-midi de ce mercredi 8 janvier. Toujours selon les confidences qui ont été faites par un responsable de l’armée, un ratissage conduit par le commandant du fuseau est en cours. La dépouille des soldats béninois tombés au front est rapatriée par hélicoptère, selon les précisions qu’il a apportées. L’attaque a eu lieu au niveau de « Point Triple », située au niveau du Bénin-Burkina-Niger.

Notons que, le Chef d’Etat-major de la Garde nationale, le Colonel Faïzou Gomina a réagi après l’attaque de groupes armés au cours de laquelle plusieurs soldats béninois sont tombés dans le Nord-Bénin ce mercredi 8 janvier 2025. Après avoir rappelé les capacités opérationnelles de cette position, il a exhorté les éléments en poste dans cette partie du pays dans le cadre de l’opération « Mirador » à plus d’engagement. « Chefs de section, Commandants de compagnie, Commandant SGTIA ; vous devez avoir la poigne pour commander et organiser vos hommes sur le terrain », a recommandé l’officier de l’armée béninoise soulignant que « […] le matériel à lui tout seul n’est pas suffisant pour gagner un engagement »