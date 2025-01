Audit du fichier électoral au Bénin : Les éclairages de Jean-Baptiste Elias

Photo : DR

Lors d’une intervention sur une radio locale, Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage pour l’audit participatif du fichier électoral, a détaillé les objectifs, les modalités et le processus de cette initiative. Cet audit, conçu pour répondre aux standards internationaux, vise à garantir un fichier électoral fiable et inclusif en vue des échéances de 2026.

L’audit prévoit d’examiner chaque étape clé du processus électoral, depuis l’enregistrement des citoyens dans le cadre du RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification des personnes) jusqu’à l’évaluation des technologies utilisées. « Ce sera un audit complet qui couvrira les bases de données, les scripts de procédures et les logiciels de traitement », a précisé Jean-Baptiste Elias. L’objectif est de détecter et de corriger les anomalies tout en renforçant la transparence et la confiance dans le fichier électoral.

Une équipe de spécialistes qualifiés

Pour mener à bien cet exercice, quatre experts seront sélectionnés :

Un juriste, chef d'équipe, chargé d'examiner le cadre légal et de le comparer aux standards internationaux.

Un expert en biométrie électorale, qui analysera les technologies d'identification des électeurs.

Un spécialiste en systèmes d'information électorale, responsable d'évaluer les outils numériques utilisés.

, responsable d’évaluer les outils numériques utilisés. Un statisticien-démographe, qui se penchera sur la cohérence des données démographiques.

Ces spécialistes, appelés SBIR (bureaux indépendants de révision), devront répondre à des critères rigoureux de compétence et d’expérience. Un appel à candidatures sera lancé pour permettre une sélection transparente et inclusive.

Une démarche pour garantir la crédibilité électorale

Selon Jean-Baptiste Elias, ce processus sera supervisé par le comité de pilotage, qui analysera les candidatures et retiendra les profils les plus qualifiés. Des partenariats avec des organisations internationales, telles que l’Organisation internationale de la Francophonie, sont envisagés pour garantir un travail de qualité. « Cet audit est conçu pour rassurer toutes les parties prenantes et garantir un fichier électoral irréprochable pour les législatives de janvier 2026 et les présidentielles prévues entre mars et mai 2026 », a-t-il déclaré.