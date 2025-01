Bénin : Candide Azannaï réagit au limogeage d’Adambi et lance un appel

Candide Azannaï, ancien ministre et figure politique béninoise, a réagi sur Facebook au limogeage de Samou Adambi du gouvernement. Ce licenciement fait suite à une sanction imposée par son propre parti politique, le Bloc Républicain (BR), qui l’a exclu pour manquement à la discipline du parti. Cette exclusion a entraîné sa perte automatique de poste ministériel, comme stipulé par les règles internes du parti.

Dans sa publication, Azannaï a fermement critiqué le système politique en place et a averti les membres des « partis politiques fantoches » des conséquences à venir. « Je préviens ceux qui en doutent encore. Ce qui arrive à HOMÉKY et à BOKO arrivera et ne ratera aucune des personnalités politiques des partis politiques fantoches, des partis de compromission. Je réitère à leurs endroits respectifs mon appel à eux afin qu’ils se désolidarisent pour prendre leur destin en main », a-t-il déclaré.

Publicité

Cette intervention n’est pas la première sortie virulente de Candide Azannaï sur le sujet. En novembre 2024, il avait déjà publié un texte intitulé « Mots d’ordre de soutien à BOKO et consorts : Raison morale et raison politique », dans lequel il exhortait les acteurs politiques à s’émanciper des structures qu’il qualifie de « compromission ».

Le limogeage de Samou Adambi s’inscrit dans une série de sanctions politiques marquantes au sein du BR. Selon le porte-parole du BR, cette mesure est le résultat d’un processus disciplinaire normal visant à maintenir l’unité et la cohérence au sein du parti. Toutefois, pour les critiques comme Azannaï, ces événements illustrent plutôt une forme de fragilité et de contrôle excessif sur les membres. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)