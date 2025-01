Bénin : La Cour suprême déboute Boko et Homéky

Olivier Boko. Photo : DR

La Cour suprême du Bénin a rendu ce lundi 13 janvier 2025 un arrêt décisif dans l’affaire opposant l’État béninois à Olivier Boko, ancien proche collaborateur du président Patrice Talon, et à plusieurs autres personnes. Inculpés de « complot contre la sûreté de l’État et de corruption d’agent public », les accusés seront jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Une confirmation attendue

La haute juridiction a rejeté le pourvoi en cassation introduit par les avocats des inculpés, qui contestaient la mise en accusation décidée par la commission d’instruction le 26 décembre 2024. Selon la défense, la procédure aurait été entachée d’irrégularités. Toutefois, la Cour suprême a estimé que ces arguments étaient infondés, validant ainsi la décision de la commission.

Olivier Boko, l’ancien ministre des Sports Oswald Homeky, ainsi que trois autres personnes devront répondre des accusations portées contre eux devant la Criet. Cette décision marque la fin des recours engagés par les avocats des mis en cause et ouvre la voie à un procès très attendu par l’opinion publique.

Un dossier à forts enjeux

L’affaire remonte à plusieurs mois, lorsque des enquêtes avaient révélé l’existence d’un présumé complot visant à déstabiliser les institutions de l’État. Olivier Boko, présenté comme l’un des instigateurs, ainsi que ses coaccusés, ont constamment nié les faits qui leur sont reprochés.

Les charges pesant sur eux incluent notamment la tentative de corruption d’agents publics et la mise en place d’un complot contre la sûreté de l’État. Ces accusations, si elles sont avérées, constituent des atteintes graves à la stabilité politique et à l’intégrité des institutions béninoises. Avec cette décision de la Cour suprême, la Criet est désormais chargée de fixer une date pour le procès. Ce dernier sera une occasion de faire toute la lumière sur les accusations portées contre les inculpés et de statuer sur leur culpabilité ou leur innocence.