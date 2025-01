Bénin : L’avocat de l’ex-régisseur de la Dgi réagit le verdit de la Criet

carlos adohouannon. Photo : DR

Le verdict tant attendu dans le procès de Carlos Adohouannon, ex-régisseur central des impôts, est tombé le 23 janvier 2025. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné Adohouannon et son coaccusé Blaise Salanon à 30 ans de réclusion criminelle, assortis d’une amende d’un milliard de FCFA chacun. Leurs biens ont été confisqués, et ils doivent solidairement verser plus de 7 milliards de FCFA en dommages et intérêts à l’État. Marc Salanon, autre accusé dans l’affaire, a écopé de 7 ans de prison ferme et d’une amende de 2 millions de FCFA.



Au lendemain du verdict, Me Francis Dako, avocat de Carlos Adohouannon, a exprimé son indignation au micro de BIP Radio. Il a dénoncé une justice « influencée » et a contesté le fondement des accusations. Selon lui, la Cour a simplement repris les arguments avancés par l’accusation sans examiner les preuves avec rigueur. « On a condamné pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux alors qu’il n’y a pas la moindre preuve tangible » a déclaré Me Dako.

Il a évoqué une défense affirmant que les 3,8 milliards FCFA en question avaient été sortis pour une destination inconnue, ajoutant que d’autres mouvements financiers importants, comme le retrait supposé de 11 milliards FCFA en 24 heures, qui n’auraient pas été élucidés. Pour Me Dako, la condamnation de son client à 30 ans de réclusion et une lourde amende équivaut à une « mort sociale ». Malgré son indignation, il reste incertain quant à l’opportunité de faire appel.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mais honnêtement, je doute que cela change quoi que ce soit » a-t-il ajouté, exprimant son désespoir face au système judiciaire. Malgré la sévérité de la sentence, Carlos Adohouannon a réagi avec calme, selon son avocat. « Il était venu pour donner sa version des faits, confiant en la justice de son pays, mais il a été désabusé » a expliqué Me Dako. La décision de faire appel sera discutée dans les jours à venir, mais l'avocat semble pessimiste quant aux chances de succès.