Bénin : Le comité des rites Vodun recadre David Koffi Aza

Les Vodun Days 2025 se sont achevés en apothéose le samedi 11 janvier 2025, marqués par la Grande Cérémonie Vodun et la révélation du Fádu Fù-Yèkù. Cependant, une controverse a éclaté à la suite des propos tenus par Monsieur David Koffi Aza, suscitant une mise au point officielle du Comité des Rites Vodun du Bénin.

Dans un communiqué signé par le professeur Mahougnon Kakpo, président du Comité des Rites Vodun, il est indiqué que David Koffi Aza a formulé des commentaires et interprétations sur le rapport du Bénin Tofa 2025. Ces déclarations, jugées inappropriées, ne reflètent ni les travaux du Collège des Bokònò, ni les positions officielles du Comité. De plus, le communiqué insiste sur le fait que ces interprétations n’engagent que leur auteur, et non les instances traditionnelles ou le Comité.

Le Comité appelle à la sérénité et exhorte l’opinion publique, tant nationale qu’internationale, à éviter les amalgames. Il précise que les propos de David Koffi Aza interviennent dans un contexte où des échéances importantes se profilent, notamment les élections générales de 2026 et le Bénin Tofa 2026, prévu dans un an. Enfin, le Comité réaffirme son engagement à préserver et valoriser les traditions ancestrales dans le strict respect des lois de la République, tout en rappelant l’importance de protéger le patrimoine culturel vodun contre toute instrumentalisation.

Rappelons qu’au cours d’une sortie médiatique qu’il a effectuée au cours du week-end dernier, David Koffi Aza a livré une analyse controversée du signe Tôfâ 2025. Selon son interprétation, le message révélé par le Fâ appelle à une prolongation du mandat présidentiel de Patrice Talon, au-delà de la limite constitutionnelle de 2026. « Ce que je dis, je l’assume. Si nous faisons tout pour que le président parte en 2026, que ce soit les mouvanciers ou les opposants, nous allons tous le regretter », a-t-il affirmé.