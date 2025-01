Bénin : Les députés se retrouvent mardi pour la poursuite des travaux

Les députés reprennent le chemin du palais des gouverneurs demain mardi 21 Janvier 2025 pour la poursuite des points objets de la séance plénière du Jeudi 16 Janvier dernier et suspendue par le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbéhounou Vlavonou après adoption de la loi portant exercice en clientèle privée des professionnels du secteur de la santé en République du Bénin. Il s’agit de la question d’actualité en ce qui concerne les attaques terroristes notamment la zone sensible du ‘’Triple point’’ à Banikoara dans le nord du Bénin et le choix du replaçant de Romaric Ogouwalé nommé ministre conseiller précédemment membre du conseil économique départemental dans les Collines pour le compte des personnes désignées par le Parlement.

Le nom du successeur de Romaric Ogouwalé sera connu après présentation d’un rapport oral par la commission des lois en charge du dossier. Un rapport que devra apprécier les députés en séance plénière afin de permettre au président de l’institution après respect de la procédure en la matière, de consulter ses collègues pour validation ou non. Il s’agit d’une procédure de formalité lorsqu’on sait que la répartition du gain politique entre groupe parlementaire a été réglée. La seule chose qui préoccupe, concerne la confirmation du nom du militant de la formation politique du ‘’Bloc Républicain’’ étant donné que celui promu créant la vacance du siège départemental, est de ladite formation politique.

Cependant, l’opinion publique attend avec impatience la réponse du gouvernement aux préoccupations soulevées par le groupe parlementaire « Les Démocrates », à la suite des récentes attaques terroristes survenues le mercredi 8 janvier 2025. Une attaque qui a fait l’objet d’une résistance des forces de défense et de sécurité de notre pays même si la nation béninoise s’en est sorti très affaiblie avec des décès et la saisie par l’ennemi, de certaines armes ou matériels de combat. La question d’actualité posée, a abordé une série de préoccupations de nature à renseigner au mieux les populations sans perdre de vue le bilan conséquent à faire par le gouvernement afin de tirer les meilleures leçons.

A titre de rappel, on retient entre autres, la manière dont étaient déployés les équipements de dernière génération acquis par notre pays ces dernières années en insistant sur comment lesdits équipements ont été mis à contribution lors de l'attaque, le nombre précis des forces de défense tués, les noms, prénoms, grades et ancienneté des forces de défense tragiquement abattus par les terroristes sans perdre de vue un état des lieux qui renseigne sur les éléments positionnés le long du circuit de la zone d'attaque. A ces préoccupations s'ajoutent celles concernant l'existence ou non de base militaire française et les détails en matière de bonne coordination des unités en action sur le terrain concernant la politique de lutte contre le terrorisme.