Bénin : Les fonds retrouvés (1,5 milliard FCFA) dans le véhicule devraient financer OB26 selon Homeky

L’audience du procès d’Olivier Boko et d’Oswald Homeky s’est poursuivie à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), marquée par la lecture du procès-verbal d’interrogatoire de l’ancien ministre Oswald Homeky. On retiendra en substance que l’ancien ministre soutient qu’il discute régulièrement de la dynamique OB26 avec Olivier Boko. Mais lors de la lecture du PV de ce dernier, il avait notamment fait savoir que « Ces mouvements publics n’engagent que ceux qui les organisent »

Interrogé sur la pose d’une fausse plaque sur un véhicule Toyota Prado, Oswald Homeky a expliqué : « J’ai mis la fausse plaque d’immatriculation par peur que la Police n’interpelle le véhicule lors du transfèrement de l’argent vers mon domicile sis à Fidjrossè. Je rappelle que j’ai sollicité le Colonel Dieudonné Tevoedjré pour m’aider pour le transport. » Il a précisé que le 23 septembre 2024, il avait demandé au colonel Tevoedjré de l’assister dans le déplacement de la somme contenue dans le véhicule : « Je ne l’ai pas sollicité pour venir prendre l’argent pour un coup d’État. »

Oswald Homeky a reconnu avoir reçu un émissaire de M. Rock Nieri le 23 septembre 2024, lui apportant de l’argent dont il ignore le montant exact. Selon lui, cette somme était une mobilisation de ressources pour la dynamique OB26. Il a ajouté : « Nous avons décidé de mettre en place des cellules secrètes de la dynamique OB26. Nous avons déjà 803 unités territoriales politiques. L’objectif de la dynamique OB26 est de faire élire M. Olivier Boko en avril 2026. Je discute régulièrement de la dynamique OB26 avec M. Olivier Boko. »

L’accusé a également souligné ses relations anciennes avec le colonel Tevoedjré : « Plus qu’un ami, le colonel Tevoedjré Dieudonné est un frère. Depuis 2019, nous nous voyons souvent. Je confirme qu’il m’a rendu visite le 30 juillet et a partagé avec moi une bouteille de champagne lors de mon anniversaire. Il y a longtemps que je lui fais des gestes de générosité. » Oswald Homeky a affirmé que l’argent retrouvé dans le véhicule Toyota Prado provenait de Rock Nieri, membre actif de la dynamique OB26 : « Rock Nieri et moi venons en appui aux petits mouvements que vous observez çà et là. La somme retrouvée dans le véhicule m’a été envoyée par Rock Nieri pour financer les activités politiques de la dynamique OB26. » Il a expliqué que cette somme était en transit entre sa résidence actuelle et une ancienne habitation, ce qui justifierait sa présence dans le véhicule.