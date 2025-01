Bénin : L’Ong Bénin Diaspora dénonce la corruption transfrontalière et recommande

Médard Koudébi. Photo : DR

La corruption transfrontalière est une réalité au Bénin. Et les personnes les plus concernées par cette corruption sont les hommes en uniforme. C’est du moins ce qui ressort d’une publication faite par l’Ong Bénin Diaspora Assistance. « Quotidiennement, c’est plus de 2 à 3 millions de recette rien que pour les 1.000 Cfa sans reçu pour les passagers sans pièce d’identité à certaines frontières », dénonce l’organisation non gouvernementale.

« Cette situation est source de démotivation ajoutée aux conditions de travail sans moyens et équipements professionnels dans ces zones rouges où règne la privation des primes et des moyens de travail adéquats » selon les responsables de Bénin Diaspora Assistance. Pour lutter contre le phénomène qui selon l’ONG met à mal l’image de la police républicaine béninoise, il faut « procéder rapidement à l’audit du patrimoine des hauts gradés (parcelles, voitures, magasins et activités commerciales) qu’ils ont installés à leur parents, enfants, épouses ou les mères y compris la centralisation des soldes des comptes bancaires en leurs noms et au nom de leurs enfants et épouse ».

Publicité

Par ailleurs il est recommandé de « procéder à une comparaison des avoirs aus salaires pour avoir une idée de la différence et déterminer la concordance entre les deux équations et récupérer la liste des différentes primes et fonds de fonctionnement dont chacun des responsables de la police républicaine ont eu la gestion ainsi que la liste de chacun des bénéficiaires et leurs numéros de compte bancaire sur les dix (10) dernières années, procéder enfin à l’audition des supposés bénéficiaires afin de déterminer s’ils ont vraiment reçu les fonds à eux attribués et faire désormais gérer les affections et concours par le ministère de l’intérieur pour ce qui est de la police Républicaine sur la base de leur numéro matricule ».

L’ONG tient à féliciter tout de même les membres de la commission d’enquête présidentielle et surtout son président le général Adjou Moumouni qui malgré leur manque de moyens font déjà beaucoup pour limiter les dégâts au sein des hommes en uniforme. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)