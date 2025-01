Bénin : Que se passe-t-il entre Sessimè et Nikanor ?

Sessimè (Photo présidence)

Y aurait-il un problème entre Sessimè et Nikanor ? Difficile de répondre avec précision à cette question. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’au cours des derniers jours, les internautes sur les réseaux sociaux ont été témoins d’une série de publications laissant transparaître un certain malaise. Si la plupart de ces publications polémiques ont été supprimées, on retient néanmoins que tout a commencé par un post de Nikanor. L’interprète de « Toi et Moi » a exprimé sur les réseaux sociaux sa gratitude envers tous ses proches qui l’ont soutenu durant une période difficile.

Cette publication, qui mettait particulièrement en avant son entourage, y compris sa première compagne Kesso Fredia, n’a pas mentionné Sessimè (sa seconde épouse). Peu après, la maman d’Athara a également pris d’assaut Facebook pour publier une conversation privée avec Nikanor. Son post répondait directement à la publication de ce dernier : « Tes reconnaissances envers moi depuis toutes ces années n’ont toujours été qu’en #privé mais je l’accepte…🙏🏾 Notre fille et moi, nous t’aimons maintenant et à jamais mon King 🔐 Prompt rétablissement à toi… », a-t-elle écrit, accompagnant son message de captures d’écran de conversations avec Nikanor.

Dans une autre publication, Sessimè s’est excusée d’avoir diffusé des conversations privées avec le père de son enfant : « Si quelqu’un avait le secret du parfait alliage pour réussir cette vie, on l’aurait tous acheté ou demandé qu’on nous le donne. Mais non, on ne l’a pas, et on le cherche… Puis, dans cette quête, on fait beaucoup d’erreurs et on reçoit énormément de coups de la part des personnes proches en qui on a placé notre confiance… », a-t-elle expliqué, avant de présenter ses excuses pour ses publications qui ont révélé des conversations privées.