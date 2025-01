Bénin : Un jeune homme s’arrache les testicules

Un incident inhabituel a secoué le quartier de Fonsramè, dans la commune de Ouidah, au lendemain du Nouvel An, le jeudi 2 janvier 2025. Un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, s’est lui-même mutilé en s’arrachant les testicules pour des raisons encore inconnues.

Les voisins, choqués par cet acte, décrivent la victime comme un individu habituellement calme, mais connu pour sa consommation excessive d’alcool et d’autres substances. On ignore si ces habitudes ont joué un rôle dans cet incident, et rien n’indique s’il était sous l’emprise de substances au moment des faits.

« C’est lui-même qui s’est assis et s’est enlevé ses testicules en personne », a rapporté un témoin, selon Bip Radio. Alertés par la gravité de la situation, les voisins ont rapidement appelé les secours. Transporté d’urgence à l’hôpital de zone de Ouidah, le jeune homme a été pris en charge immédiatement. Les médecins, malgré la complexité de l’intervention, ont réussi à sauver sa vie.