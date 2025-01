BRICS : ce poids lourd africain est désormais pays partenaire

Les alliances économiques mondiales poursuivent leur expansion stratégique, marquée par l’intégration progressive de nouvelles nations désireuses de participer à cette dynamique de coopération multilatérale. L’organisation des BRICS témoigne particulièrement de cette évolution, enrichissant son réseau tant par l’adhésion de nouveaux membres que par l’établissement de partenariats privilégiés avec des pays partageant sa vision du développement international.

L’accueil du Nigeria comme pays partenaire des BRICS marque une étape significative dans le renforcement des liens entre cette organisation et le continent africain. Cette décision, annoncée le 17 janvier sous la présidence brésilienne, reflète la reconnaissance du poids démographique et économique du géant ouest-africain sur la scène internationale.

Le ministère brésilien des Affaires étrangères souligne la convergence naturelle entre le Nigeria et les autres nations des BRICS, notamment dans leur vision commune du développement économique et leur engagement pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Cette synchronisation des intérêts se manifeste particulièrement à travers l’implication active du Nigeria dans les mécanismes de coopération Sud-Sud.

L’intégration du Nigeria porte à neuf le nombre de pays partenaires des BRICS, consolidant ainsi un réseau diversifié qui inclut désormais la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, la Thaïlande, l’Ouganda et l’Ouzbékistan. Cette structure de partenariat, instituée lors du sommet de Kazan en octobre 2024, illustre la volonté des BRICS d’établir des ponts avec des économies émergentes partageant leurs aspirations.