Chine: ce qu’on sait du virus HMPV qui inquiète

Le HMPV, détecté pour la première fois en 2001, mais probablement présent depuis plusieurs décennies, suscite une attention accrue en raison d’une hausse des cas en Chine. Ce virus respiratoire, dont les symptômes ressemblent à ceux du rhume ou de la grippe, peut entraîner des complications plus sérieuses comme la bronchite ou la pneumonie, surtout chez certaines populations à risque.

Alors que la Chine connaît une recrudescence des cas, en particulier chez les moins de 14 ans, les autorités sanitaires cherchent à rassurer. Le CDC chinois (Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies), par l’intermédiaire de Kan Biao, assure que le nombre total de cas de maladies respiratoires en 2024 devrait rester inférieur à celui de l’année précédente, malgré la circulation simultanée de plusieurs virus respiratoires.

Une transmission similaire aux autres virus respiratoires

Le HMPV se transmet principalement par les sécrétions respiratoires lors de la toux et des éternuements, ainsi que par contact direct ou indirect avec des surfaces contaminées. Sa période d’incubation est de trois à six jours, et son activité est particulièrement marquée en fin d’hiver et au printemps dans les climats tempérés.

Les jeunes enfants de moins de cinq ans et les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus vulnérables, notamment en raison de leur système immunitaire. Si une première infection est généralement la plus sévère, une immunité partielle se développe par la suite, offrant une certaine protection lors des expositions ultérieures.

Un système de surveillance renforcé

Pour faire face à cette situation, la Chine a mis en place un système pilote de surveillance des pneumonies d’origine inconnue, démontrant une meilleure préparation qu’il y a cinq ans lors de l’apparition du Covid-19. Cette initiative s’inscrit dans une approche préventive, alors que le pays anticipe une augmentation des cas de maladies respiratoires pendant la période hivernale.