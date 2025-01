Covid-19: quand Trump punit un autre ex-collaborateur qui le désavouait

Photo : Mandel Ngan / AFP - Getty Images

Au cœur de la lutte contre la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci était une figure centrale, prodiguant conseils et recommandations sanitaires à la nation. Ses positions, différentes de celles de Donald Trump sur le port du masque et les confinements, avaient suscité des réactions variées. Expert en maladies infectieuses, il avait dirigé pendant 38 ans l’Institut national américain des maladies infectieuses (NIAID) et contribué à la lutte contre le Sida avant de devenir le visage de la réponse américaine à la pandémie.

La fin d’une protection gouvernementale

Donald Trump a annoncé vendredi le retrait du dispositif de protection dont bénéficiait le Dr Fauci, âgé de 84 ans, depuis les menaces de mort reçues pendant la pandémie. Cette décision touche également d’autres anciens hauts fonctionnaires, comme John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale, et Mike Pompeo, ancien chef de la diplomatie. Lors d’une conférence de presse en Caroline du Nord, Trump a expliqué que le simple fait d’avoir travaillé pour le gouvernement ne garantissait pas une protection à vie, ajoutant que ces anciens collaborateurs, ayant « gagné beaucoup d’argent », pouvaient financer leur propre sécurité.

Publicité

Des mesures de protection alternatives

Face à cette situation, le Dr Fauci a engagé une équipe de sécurité privée. Cette décision intervient alors qu’il avait récemment bénéficié d’une grâce préventive accordée par Joe Biden avant son départ de la Maison Blanche. Cette mesure, concernant certains élus et anciens fonctionnaires, visait à les protéger contre d’éventuelles enquêtes ou poursuites qualifiées de « partisanes » par les démocrates. Le Dr Fauci a déclaré lundi n’avoir « commis aucun crime » justifiant des poursuites pénales. Interrogé sur les conséquences potentielles de cette décision, Trump a indiqué qu’il « n’en prendrait certainement pas la responsabilité » si quelque chose devait arriver à ses anciens collaborateurs, tout en proposant de « donner quelques numéros de très bons agents de sécurité ».