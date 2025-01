Dessalement au Maghreb : encore une autre bonne nouvelle

Photo d'illustration

Le Maghreb, région confrontée aux défis de la sécheresse et du stress hydrique, a massivement investi dans le dessalement de l’eau de mer depuis deux décennies. Le Maroc a développé plusieurs unités le long de sa façade atlantique, notamment à Agadir et Casablanca, tandis que la Tunisie a concentré ses installations sur la côte méditerranéenne avec des stations comme celle de Djerba. L’Algérie, pionnière dans ce domaine, compte déjà onze stations opérationnelles, dont celles d’Oran et d’Alger, qui produisent quotidiennement des millions de mètres cubes d’eau potable pour les populations côtières et de l’intérieur du pays.

Une nouvelle station stratégique pour l’est algérien

La station de dessalement de Koudiet Eddraouche, située dans la wilaya d’El Tarf, représente une avancée majeure dans la stratégie hydrique algérienne. Selon Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, cette installation entrera en service le 7 février 2025, après une phase d’essais techniques initiée en janvier. Avec une capacité quotidienne de 300 000 mètres cubes, elle approvisionnera trois millions d’habitants d’El Tarf et des régions avoisinantes en eau potable, renforçant considérablement la sécurité hydrique de cette zone.

Publicité

L’ambition nationale de dessalement se poursuit

L’Algérie intensifie ses efforts dans le domaine du dessalement. Le premier trimestre 2025 verra la mise en service de cinq nouvelles stations à travers le territoire national. Cette dynamique ne ralentit pas, puisque Sonatrach prévoit déjà le lancement d’un programme supplémentaire de six stations dès l’achèvement des projets en cours. Ces infrastructures témoignent de la détermination du pays à garantir un accès stable à l’eau potable pour sa population.

Une solution durable face aux enjeux climatiques

Le développement continu des capacités de dessalement au Maghreb reflète une adaptation nécessaire aux réalités climatiques. Les nouvelles technologies utilisées dans ces stations permettent une production efficace d’eau potable, réduisant la dépendance aux ressources hydriques conventionnelles. L’expertise acquise par les pays maghrébins dans ce domaine positionne la région comme un acteur majeur du dessalement à l’échelle mondiale, offrant des solutions concrètes aux défis de l’accès à l’eau dans les zones arides.