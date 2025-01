Drame au Bénin : Un sous-brigadier perd la vie dans un accident de circulation

Le lundi 27 janvier 2025, un tragique accident de circulation a eu lieu sur le tronçon Djougou-Ouaké, dans le département de la Donga, entraînant la mort d’un sous-brigadier de la police. La victime, ancien membre de la brigade de protection du Littoral et de la lutte antipollution, a perdu la vie dans des circonstances particulièrement douloureuses, alors qu’il venait tout juste de percevoir son salaire, selon des informations rapportées par Le Potentiel.

Cet incident tragique est survenu en ce début d’année où la répétition des accidents de la route au Bénin devient alarmante. En effet, seulement deux jours auparavant, le 25 janvier, un autre accident à Glazoué avait coûté la vie à huit personnes et blessé une plusieurs autres. Ce choc impliquait un camion, une camionnette et un minibus, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers pendant plus de trois heures pour sécuriser les lieux.

De plus, le 11 janvier, un accident mortel a été enregistré à Allada. Ce drame de la route avait déjà fait une victime, impliquant plusieurs véhicules, dont un bus et un camion. Ces événements tragiques soulignent l’urgence d’améliorer la sécurité routière dans le pays et d’adopter des mesures préventives pour éviter la multiplication de tels drames à l’avenir.