Elon Musk: ce qu’il faut savoir sur sa fortune

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Originaire d’Afrique du Sud, Elon Musk a révélé très tôt des aptitudes entrepreneuriales remarquables. Dès l’âge de douze ans, sa passion pour la technologie se manifeste à travers la création de Blastar, son premier jeu vidéo. Son parcours prend un tournant décisif avec la création de Zip2, une entreprise de guides urbains en ligne, vendue pour 300 millions de dollars. Il enchaîne avec PayPal, née de la fusion de sa société X.com avec Confinity, rachetée par eBay pour 1,5 milliard de dollars en 2002. Cette vente lui rapporte personnellement 165 millions de dollars, posant les fondations de son empire futur. Ces premières réussites lui permettent de se lancer dans des projets ambitieux : Tesla en 2004 et SpaceX en 2002, deux entreprises qui transformeront radicalement leurs secteurs respectifs.

Aujourd’hui estimée à 440 milliards de dollars, la fortune d’Elon Musk repose principalement sur deux piliers majeurs. Tesla, leader mondial des véhicules électriques, représente une part substantielle de sa richesse. Avec environ 13% des actions de l’entreprise, dont la capitalisation boursière dépasse 900 milliards de dollars, Musk maintient un contrôle stratégique sur cette société qui révolutionne l’industrie automobile. SpaceX constitue le second pilier de son empire financier. Valorisée à plus de 150 milliards de dollars, cette entreprise privée dont il détient 44% des parts transforme l’exploration spatiale grâce à ses innovations technologiques, notamment dans la réutilisation des fusées et le développement de Starlink.

Au-delà de ces géants technologiques, Musk a construit un écosystème d’entreprises innovantes qui contribuent à sa fortune. Neuralink, spécialisée dans les interfaces cerveau-machine, et The Boring Company, focalisée sur les solutions de transport souterrain, illustrent sa vision d’un futur transformé par la technologie. Ces entreprises, valorisées respectivement à plusieurs milliards de dollars et environ 6 milliards de dollars, témoignent de sa capacité à identifier et développer des opportunités dans des secteurs émergents.

Les revenus quotidiens de Musk atteignent des sommets vertigineux, oscillant entre 410 et 488 millions de dollars par jour, soit approximativement 4750 à 5650 dollars par seconde. Ces chiffres, bien qu’impressionnants, reflètent principalement la valeur de ses actifs plutôt que des liquidités disponibles. En 2022, l’acquisition de Twitter (désormais X) pour 44 milliards de dollars a marqué une nouvelle étape dans son expansion, renforçant son influence dans le domaine des médias sociaux. Cette opération a également consolidé ses relations avec la sphère politique américaine, notamment à travers une contribution significative de 132 millions de dollars aux causes républicaines en 2024. Cette implication politique a généré des retombées positives pour ses entreprises, notamment sous forme de contrats gouvernementaux pour Tesla et SpaceX, alimentant ainsi la croissance continue de sa fortune.

La gestion de cette richesse colossale illustre une approche unique du capitalisme moderne. Musk utilise régulièrement ses actions Tesla comme garantie pour des emprunts finançant ses nouveaux projets, démontrant une stratégie financière audacieuse. Sa vision de l’innovation transparaît également dans sa politique en matière de propriété intellectuelle, comme en témoigne sa décision de rendre accessibles les brevets de Tesla en 2014, considérant les brevets comme des obstacles potentiels au progrès technologique plutôt que comme des actifs à protéger jalousement.