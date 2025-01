Elon Musk : comment la Chine peut détourner ses services en temps de guerre

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

La révolution Starlink a marqué une nouvelle ère dans les télécommunications mondiales. En déployant plus de 6 000 satellites en orbite basse, Elon Musk a transformé l’accès à Internet pour des millions d’utilisateurs à travers le monde. Cette constellation satellitaire, initialement conçue pour démocratiser la connectivité haute vitesse dans les zones reculées, pourrait cependant devenir un outil de surveillance militaire redoutable entre les mains de puissances étrangères.

Les satellites comme outils de détection militaire

Des chercheurs chinois ont démontré la possibilité d’utiliser le réseau Starlink pour traquer des avions de chasse américains. Leurs expérimentations, menées sous l’égide du Centre national de contrôle des radiocommunications du gouvernement chinois, exploitent une particularité physique des communications satellitaires. Lorsqu’un aéronef traverse le faisceau entre un satellite et son récepteur terrestre, il provoque une perturbation détectable des ondes électromagnétiques. Cette signature peut être analysée pour localiser et suivre les mouvements d’appareils militaires.

Une technologie accessible et évolutive

Pour valider leur approche, les scientifiques ont utilisé des drones DJI Phantom 4 Pro comme substituts aux chasseurs F-22, ces appareils présentant une signature radar comparable. Le professeur Jianxin Yi, de l’université de Wuhan, affirme qu’il serait relativement simple de fabriquer des récepteurs Starlink avec des composants standard. Ces dispositifs, équipés d’antennes rotatives, peuvent capter des signaux atteignant 220 Mbps et fonctionnent indépendamment des conditions météorologiques.

Des implications stratégiques majeures

Bien que le système actuel présente des limitations – notamment une portée réduite et l’impossibilité d’opérer à haute altitude – les chercheurs considèrent avoir prouvé sa viabilité. Cette découverte soulève des questions cruciales sur la vulnérabilité des infrastructures spatiales commerciales. Les satellites de télécommunication, déployés à des fins civiles, pourraient ainsi devenir des maillons involontaires dans les réseaux de surveillance militaire. Cette double utilisation potentielle des technologies spatiales commerciales illustre la complexité croissante des enjeux de sécurité internationale à l’ère numérique.

La Chine face à l’empire Musk

La République Populaire de Chine développe activement des alternatives aux entreprises d’Elon Musk. Dans le secteur automobile, BYD défie Tesla en devenant le premier constructeur mondial de véhicules électriques. Dans l’espace, l’entreprise GalaxySpace déploie sa propre constellation de satellites en orbite basse, tandis que la société d’État CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) multiplie les lancements avec ses fusées Longue Marche, rivalisant directement avec SpaceX. Le pays investit massivement dans l’intelligence artificielle et les réseaux neuraux pour concurrencer xAI, la nouvelle société d’Elon Musk dédiée à l’IA. Cette competition acharnée entre la Chine et l’entrepreneur américain redessine les contours de l’innovation technologique mondiale.