Elon Musk confirme ses pires craintes pour l’humanité

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Visionnaire de l’exploration spatiale et entrepreneur technologique, Elon Musk a façonné ses entreprises autour d’une mission centrale : assurer la pérennité de l’espèce humaine. À travers SpaceX, il développe des technologies pour coloniser Mars, considérant cette planète comme une « solution de secours » pour l’humanité. Ses projets de fusées réutilisables et ses ambitions de créer une ville martienne autonome d’ici 2050 témoignent de sa détermination à établir une présence humaine multiplanétaire. Pourtant, aujourd’hui, ses préoccupations se tournent vers une menace plus immédiate : l’effondrement démographique mondial.

Une chute démographique sans précédent

Les projections démographiques récentes brossent un tableau alarmant que Musk n’a pas manqué de souligner sur X. Les données révèlent une baisse drastique de la population chinoise, qui devrait perdre 731 millions d’habitants d’ici 2100, pour atteindre 731,9 millions d’habitants. L’Inde suit une trajectoire similaire avec une diminution prévue de 400 millions d’habitants. Cette tendance n’épargne pas les pays occidentaux, comme l’illustrent l’Angleterre et le Pays de Galles, qui ont enregistré en 2023 leur plus bas taux de fécondité historique avec 1,44 enfant par femme. À l’échelle mondiale, le taux de fécondité a été divisé par deux depuis 1963, passant de 5,3 à moins de 2,5 enfants par femme.

Publicité

Le défi d’une humanité vieillissante

Les chercheurs de l’Université de Washington alertent sur une accélération potentielle de ce déclin démographique, notamment en Chine et en Inde. Cette situation engendre des défis économiques majeurs : pénurie de main-d’œuvre, ralentissement de la croissance et pression sur les systèmes de protection sociale. Paradoxalement, certains pays africains comme le Nigeria, la République démocratique du Congo et l’Éthiopie devraient connaître une explosion démographique. Le Nigeria pourrait même dépasser la population chinoise avant la fin du siècle, redessinant ainsi la carte des influences géopolitiques mondiales.

L’urgence d’agir pour la survie de l’espèce

Face à ces projections, Musk propose une approche double. D’une part, il préconise la mise en place de politiques natalistes, particulièrement dans les sociétés vieillissantes comme l’Europe et le Japon, où la faible natalité freine déjà la croissance économique. D’autre part, il intensifie ses efforts pour développer l’exploration spatiale via SpaceX, considérant la colonisation d’autres planètes comme une garantie supplémentaire pour la survie de l’humanité. Cette stratégie illustre sa vision : plutôt que de considérer le déclin démographique et l’exploration spatiale comme des enjeux distincts, il les perçoit comme deux facettes interdépendantes du défi de la préservation de l’espèce humaine.