Elon Musk : Jeff Bezos sort l’artillerie lourde dans ce domaine

Jeff Bezos (Photo DR)

La rivalité entre Jeff Bezos et Elon Musk remonte au début des années 2000, quand les deux milliardaires ont commencé à investir massivement dans l’industrie spatiale. Cette compétition acharnée a rapidement dépassé le cadre entrepreneurial pour devenir personnelle, notamment sur les réseaux sociaux où les deux hommes n’hésitent pas à s’affronter publiquement. La course à l’espace privé oppose ainsi SpaceX, créée par Musk en 2002, à Blue Origin, fondée par Bezos en 2000. Cette concurrence s’étend également à d’autres domaines comme les véhicules électriques avec Tesla et Rivian, ou encore les satellites avec Starlink et Project Kuiper.

Une nouvelle ère des lanceurs spatiaux

Après des années de développement, Blue Origin dévoile sa fusée la plus ambitieuse : la New Glenn, un lanceur spatial destiné à placer en orbite des satellites et éventuellement des missions habitées. La New Glenn représente l’aboutissement de vingt ans d’investissements massifs de Jeff Bezos dans le secteur spatial. Avec ses quatre-vingt-dix-huit mètres de hauteur et son premier étage réutilisable, ce lanceur promet des capacités doublant celles de la Falcon 9, la fusée principale actuellement utilisée par SpaceX pour ses missions orbitales. Blue Origin a bâti ce projet sur une expertise solide, acquise notamment grâce à vingt-cinq vols de sa fusée New Shepard. Le moteur BE-4, pièce maîtresse de la New Glenn, a déjà prouvé sa fiabilité lors de deux vols pour ULA, validant ainsi sa technologie aux yeux du Pentagone. Face au Starship, le nouveau lanceur géant de SpaceX, la New Glenn ne se pose pas en concurrent direct mais offre une approche complémentaire, les deux fusées ayant le potentiel de révolutionner ensemble l’accès à l’espace.

Une stratégie industrielle globale

Au-delà des lanceurs, Bezos orchestre une convergence stratégique entre ses différentes entreprises. Blue Origin déploie un arsenal technologique complet : le véhicule orbital Blue Ring, l’atterrisseur lunaire Blue Moon, et bientôt une constellation de satellites de communication. Cette synergie avec l’écosystème Amazon, notamment AWS et ses services numériques, dessine les contours d’une présence industrielle intégrée. La constellation Kuiper vient compléter ce dispositif, promettant une connectivité mondiale qui renforce l’infrastructure existante plutôt que de la concurrencer frontalement.

Deux visions distinctes, un objectif commun

L’apparente opposition entre Bezos et Musk masque une réalité plus nuancée. Leurs approches divergentes – prudence méthodique contre audace novatrice – pourraient paradoxalement accélérer l’innovation spatiale. Tandis que Musk privilégie une communication provocatrice et une prise de risque assumée, Bezos cultive des partenariats gouvernementaux stables et une croissance maîtrisée. Ces stratégies, bien que différentes, convergent vers un même objectif : démocratiser l’accès à l’espace. La complémentarité technique entre la New Glenn et le Starship suggère même la possibilité d’une coexistence fructueuse, au-delà des rivalités personnelles, pour façonner l’avenir de l’exploration spatiale.