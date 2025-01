Elon Musk: la guerre des milliardaires aura-t-elle lieu

Bill Gates. Photo CBC

Bill Gates n’a pas mâché ses mots concernant les récentes implications d’Elon Musk dans la politique mondiale. Dans une interview au Sunday Times, le cofondateur de Microsoft a qualifié d’ »insensé » le comportement de son rival milliardaire, particulièrement sa capacité à déstabiliser les situations politiques dans différents pays.

Conseiller principal de Donald Trump et important donateur de sa campagne 2024, Musk multiplie les interventions politiques, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Sur X (anciennement Twitter), il s’est particulièrement intéressé à la politique britannique, critiquant le Premier ministre Keir Starmer et son parti travailliste sur leur gestion d’un scandale d’abus sexuels vieux de dix ans.

Une rivalité qui ne date pas d’hier

Les tensions entre les deux hommes ne sont pas nouvelles. Gates, qui consacre désormais sa fortune à des causes humanitaires via sa fondation, s’étonne de voir Musk s’immiscer dans tant de débats politiques alors qu’il dirige déjà cinq entreprises et possède des intérêts économiques majeurs dans plusieurs pays.

L’implication de Musk dans la politique allemande a particulièrement irrité Gates. Le patron de Tesla a notamment soutenu l’AfD, un parti de droite controversé, et est même apparu virtuellement lors d’un de leurs rassemblements, tenant des propos ambigus sur le passé nazi de l’Allemagne qui ont suscité de vives réactions. Les élections à venir devraient donc susciter énormément d’intérêt auprès des citoyens.

Gates appelle à plus de retenue

Pour Gates, cette attitude relève de « l’agitation populiste ». Il rappelle sa propre approche plus mesurée des enjeux internationaux, citant l’exemple du Brexit qu’il désapprouvait sans pour autant en faire une obsession quotidienne. Reste à voir si Musk, connu pour ses réponses cinglantes sur les réseaux sociaux, réagira à ces critiques frontales de son rival de la Silicon Valley.