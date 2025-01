Europe: le plan d’Elon Musk pour un Trump bis

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Après avoir soutenu activement Donald Trump lors de sa campagne présidentielle, notamment en lui offrant une plateforme de choix sur X (ex-Twitter) et en contribuant généreusement à son super PAC, Elon Musk déploie désormais sa stratégie d’influence en Europe. Le milliardaire, qui a déjà prouvé sa capacité à mobiliser son empire médiatique et financier pour peser sur les élections américaines, tente de reproduire cette formule gagnante sur le Vieux Continent, en commençant par l’Allemagne.

Une offensive calculée en Allemagne

L’intervention d’Elon Musk au congrès de l’AfD à Halle marque une nouvelle étape dans son engagement politique européen. Devant des milliers de sympathisants du parti d’extrême droite, le patron de Tesla et SpaceX a développé une vision nationaliste de l’Allemagne, glorifiant une culture millénaire qu’il présente comme menacée par le multiculturalisme. Son discours, parsemé de références historiques remontant jusqu’à Jules César, vise à légitimer l’AfD comme « le meilleur espoir pour l’Allemagne« . Cette prise de position intervient alors que le parti est crédité de 20 à 22% des intentions de vote pour les élections du 23 février, confirmant sa montée en puissance dans le paysage politique allemand.

La résistance s’organise

Face à cette offensive, la société civile allemande se mobilise massivement. Des manifestations contre l’extrême droite ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans une soixantaine de villes, dont 40 000 à Cologne et 35 000 à Berlin selon la police. Les manifestants dénoncent non seulement l’AfD, mais aussi le glissement progressif des conservateurs vers des positions plus dures, notamment sur l’immigration. Friedrich Merz, le chef de la CDU/CSU, suscite particulièrement l’inquiétude en proposant un durcissement radical des contrôles aux frontières et en laissant planer le doute sur un possible rapprochement avec l’AfD, remettant en question le « cordon sanitaire » traditionnel de la politique allemande.