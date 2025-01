Europe: un autre pays menace ouvertement l’Ukraine

Viktor Orban — © ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Depuis février 2022, le conflit russo-ukrainien bouleverse l’équilibre géopolitique européen. L’invasion russe de l’Ukraine a provoqué une onde de choc internationale, entraînant des sanctions économiques massives contre Moscou et une mobilisation sans précédent des pays occidentaux pour soutenir Kiev. Cette guerre, qui perdure depuis plus de deux ans, a causé des pertes humaines considérables et engendré une crise humanitaire majeure, avec des millions de réfugiés ukrainiens. Elle a également révélé des fractures importantes au sein de l’Union européenne concernant la position à adopter face à la Russie, notamment sur les questions énergétiques et militaires.

La Hongrie durcit le ton face à Kiev

Les relations entre Budapest et Kiev atteignent un point critique après la décision ukrainienne d’interrompre le transit du gaz russe vers l’Europe centrale. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, a vivement réagi en promettant des « contre-mesures » si l’Ukraine maintient sa position. Cette confrontation directe entre les deux pays révèle les tensions croissantes autour des enjeux énergétiques européens. Lors d’une rencontre avec son homologue slovaque Robert Fico, le dirigeant hongrois a qualifié l’attitude ukrainienne d’ »hostile et agressive« , marquant une escalade significative dans le dialogue diplomatique.

Le spectre d’une nouvelle guerre plane sur l’OTAN

L’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’OTAN cristallise les inquiétudes. Viktor Orban et Robert Fico s’opposent fermement à cette perspective, évoquant le risque d’un conflit direct avec la Russie. Pour le Premier ministre hongrois, cette question dépasse le simple cadre de l’intégration atlantique : elle pose le dilemme d’un affrontement militaire avec Moscou. Cette position trouve un écho favorable auprès du gouvernement slovaque, qui redoute qu’une telle adhésion ne déclenche une escalade militaire catastrophique.

Les relations européennes à l’épreuve

La multiplication des désaccords entre États européens fragilise l’unité face au conflit ukrainien. La Hongrie refuse catégoriquement d’envoyer une aide militaire à Kiev, préférant adopter une approche qu’elle qualifie de « pro-paix ». Cette position, soutenue par la Slovaquie, marque une rupture avec la ligne majoritaire des pays européens. Les menaces de représailles hongroises contre l’Ukraine soulèvent des questions sur la capacité de l’Union européenne à maintenir une position commune face à la Russie. La diplomatie européenne se trouve confrontée au défi de préserver la cohésion entre ses membres tout en gérant les tensions avec Moscou, qui pourrait tirer avantage de ces divisions internes.

La stabilité régionale apparaît désormais menacée par cette escalade des tensions entre la Hongrie et l’Ukraine. Les enjeux énergétiques, géopolitiques et sécuritaires s’entremêlent, créant une situation explosive qui nécessite une réponse diplomatique urgente. Le rôle de médiateur de l’Union européenne devient crucial pour éviter que ces désaccords ne compromettent davantage la sécurité collective du continent.